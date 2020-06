Budimex oddał największy szpital na Lubelszczyźnie

15 czerwca 2020 roku, po upływie 23 miesięcy od podpisania umowy, odbyło się oficjalne przekazanie do użytkowania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL). Wartość podstawowa kontraktu realizowana przez Budimex to ponad 129 mln zł. Łączny koszt całej inwestycji wraz z niezbędnym wyposażeniem to blisko 550 mln zł. W otwarciu szpitala brał udział prezydent Andrzej Duda oraz wiceprezes Budimeksu Artur Popko.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL) to największy szpital onkologiczny na Lubelszczyźnie, który posiada kilkanaście oddziałów.

COZL ma powierzchnię 55 tys. mkw, w obiekcie znajduje się ponad 500 miejsc dla pacjentów.

Każdego dnia na budowie było średnio 240 osób. Budimex współpracował z 176 podwykonawcami.