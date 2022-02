Budimex podał szacunki wyników za 2021 r. Wyraźna poprawa

Przychody grupy Budimexu w 2021 roku wyniosły 7,91 mld zł, zysk operacyjny 587,1 mln zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 971,6 mln zł - wynika z szacunków spółki.

W 2020 roku przychody grupy Budimeksu sięgnęły 7,7 mld zł, co oznacza wzrost o 2,7 proc., EBIT wyniósł 447,4 mln zł, to wzrost o 31 proc., a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 459,5 mln zł, co oznacza wzrost aż o 111,5 proc.

Budimex podał w komunikacie, że zysk brutto ze sprzedaży w 2021 roku wzrósł do 833,8 mln zł z 701,9 mln zł w 2020 roku (wzrost o 18,8 proc.).

Budimex

