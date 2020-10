Budimex podał wyniki. Tak dobrze nie było dawno

Wzrost - przychodów o blisko 15 proc., a zysku netto o ponad 90 proc. - odnotował Budimex po trzech kwartałach 2020 r. Portfel zamówień największej grupy budowlanej w Polsce ma wartość niemal 13 mld zł.

Pandemiczne realia

- Począwszy od maja obserwowane jest jego odbudowywanie, co przełożyło się na podpisanie 275 umów przedsprzedażowych w drugim kwartale oraz 383 umów w trzecim kwartale 2020 r. Przytoczone wartości świadczą o pozytywnych nastrojach konsumentów - dodał.Spółka przypomniała, że na początku lipca podjęła decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego, w ramach którego postanowiła przeanalizować m.in. scenariusze uwzgledniające pozyskanie znaczącego inwestora lub inwestorów czy wprowadzenie Budimex Nieruchomości na GPW. Opcją analizowaną w pierwszej kolejności jest badanie zainteresowania rynku zakupem udziałów.Budimex zaznaczył, że sytuacja gotówkowa grupy Budimex jest stabilna i pozwala na niezakłócone funkcjonowanie. Jednak ze względu na wymagającą sytuację rynkową, coraz szerzej oferowane są wcześniejsze płatności dla podwykonawców i dostawców.- Z drugiej strony obserwujemy odpowiedzialne podejście po stronie głównych zamawiających (GDDKiA i PKP PLK), którzy sprawnie dokonują odbiorów wykonanych robót i terminowo regulują płatności. Wprowadzony 20 marca 2020 r. stan epidemii w Polsce wywarł pewien wpływ na kilka realizowanych kontraktów, głównie poza granicami kraju. Według szacunków grupy wpływ na wynik operacyjny to około minus 33 mln zł - wskazano.- Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa znalazło natomiast odzwierciedlenie w zmianie zasad organizacji pracy w spółkach grupy Budimex przez m.in. czasowe wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji i ochrony bezpośredniej dla pracowników czy reorganizację przestrzeni, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS - dodano.Budimex podkreślił, że w ciągu ostatnich trzech kwartałów grupa przekazała ok. 2,7 mln zł w formie darowizn i grantów na zwalczanie skutków pandemii koronawirusa. Środki te trafiły głównie do szpitali, domów pomocy społecznej i placówek medycznych, w których leczeni są pacjenci z COVID-19.Zobacz też: Czy druga fala pandemii zatopi polskie budowy? - Część z tych środków została przekazana organizacjom pożytku publicznego zajmującym się wsparciem lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się pandemii - wskazano.W okresie od 30 września 2020 roku do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego odnotowano znaczny wzrost zakażeń koronawirusem wśród pracowników grupy Budimex, jednakże są to przypadki rozproszone w całym kraju, w związku z czym nie wpływa to istotnie na działalność grupy - zapewniono.To od wielu lat największa grupa budowlana w Polsce. Specjalizuje się w budownictwie drogowym, kolejowym, energetycznym, przemysłowym i kubaturowym. Spółka podkreśla, że buduje co czwarty kilometr drogi ekspresowej i autostradowej w Polsce.Od 2000 r. większościowym akcjonariuszem Budimeksu jest hiszpański Ferrovial - jeden z największych europejskich koncernów budowlano-usługowych.Budimex zajął też pierwsze miejsce w rankingu 40 największych firm budowlanych, który przygotowała firma badawcza Spectis, a opublikował jako jedyny portal WNP.PL