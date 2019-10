Budimex pokazał najnowsze wyniki. Zyski nadal w dół, ale portfel ogromny i rentowny

Największa grupa budowlana w Polsce podsumowała swoje osiągnięcia po trzech kwartałach 2019 r. Budimex zanotował w tym czasie minimalnie niższe przychody, a także podtrzymał spadkową tendencję w przypadku wyniku finansowego. Powodem są wciąż rosnące koszty w budownictwie i brak waloryzacji kontraktów długoterminowych podpisanych w minionych latach. Grupa podkreśla jednak, że warty blisko 11 mld zł portfel zamówień jest rentowny i zapewnia wysokie obłożenie prac na kolejne kwartały.

- Portfel zamówień grupy Budimex na dzień 30 września 2019 r. wynosił 10,736 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wyniosła 5,453 mld zł. Sytuacja gotówkowa grupy Budimex jest stabilna i pozwala na niezakłócone funkcjonowanie. Ze względu na trudną sytuację rynkową konsekwentnie oferowane są wcześniejsze płatności dla podwykonawców i dostawców - dodał.Spółka poinformowała również, że w segmencie deweloperskim w okresie trzech kwartałów 2019 r. nastąpiła poprawa rentowności. Natomiast dzięki rozszerzeniu oferty produktowej liczba przedsprzedanych mieszkań w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. (bez rezerwacji) wzrosła do 1286 mieszkań w porównaniu do 810 mieszkań w analogicznym okresie roku poprzedniego.Budimex jest największą grupą budowlaną w Polsce. Znaczącymi akcjonariuszami są hiszpański koncern budowlany Ferrovial (55,1 proc.), Aviva OFE Aviva BZ WBK (10 proc.) oraz Nationale Nederladen OFE (5,3 proc.). Reszta udziałów należy do akcjonariatu rozproszonego.