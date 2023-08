Budimex poprawia przychody i zyski. Portfel zamówień wciąż rośnie

Grupa Budimex zanotowała w pierwszym tegorocznym półroczu ponad 4,3 mld zł przychodów. Portfel zamówień grupy na koniec półrocza wynosił 12,2 mld zł, a tylko w bieżącym roku powiększył się o ponad 3,6 mld zł.

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 4,32 mld złotych, co stanowi wzrost o 8 proc. w ujęciu rok do roku.

Zysk netto grupy wzrósł o 34,5 proc., do 280,8 mln zł, a jednostki dominującej o 36,5 proc., do 274 mln zł.

Portfel zamówień Budimeksu wynosił na koniec półrocza 12,2 mld zł i składał się głownie ze zleceń infrastrukturalnych i kolejowych.

Wyższe przychody i wyższe zyski Budimeksu w pierwszym półroczu

Przychody ze sprzedaży grupy Budimex w okresie pierwszego półrocza 2023 roku wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 8 proc., przy jednoczesnej poprawie rentowności operacyjnej. Przychody wyniosły w omawianym okresie 4,32 mld zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimex SA za pierwsze półrocze 2023 roku wyniósł 274,7 mln złotych, więcej o 36,5 proc. rok do roku. Zysk netto całej grupy wzrósł o 34,6 proc., do niespełna 281 mln zł.

Nieco niższa okazała się rentowność brutto sprzedaży. W pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 9,3 proc., a w pierwszym półroczu roku poprzedniego wskaźnik ten wynosił 9,9 procenta.

Budimex podał, że wysoki portfel zamówień oraz relatywnie dobre warunki pogodowe pozwoliły zwiększyć skalę przychodów segmentu budowlanego o blisko 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

- Kluczowy wkład w poprawę rentowności operacyjnej grupy w pierwszym półroczu roku 2023 miała spółka Mostostal Kraków, która w analogicznym okresie poprzedniego roku odczuła negatywne skutki wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, w postaci skokowego wzrostu cen stali i przerwania łańcucha dostaw. W bieżącym roku dostępność stali znacząco się poprawiła, a ceny poszczególnych asortymentów stalowych używanych przez spółkę w procesie produkcyjnym zbliżają się do poziomów notowanych przed wybuchem wojny - podał Budimex w raporcie.

Portfel zamówień Budimeksu opiera się na kontraktach infrastrukturalnych i kolejowych

Portfel zamówień grupy Budimex w dużej mierze zabezpiecza przychody do końca 2024 roku. Struktura portfela w ciągu ostatniego roku nie uległa znaczącej zmianie – portfel opiera się głównie na kontraktach infrastrukturalnych i kolejowych, stanowiących około 2/3 jego wartości.

Portfel zamówień na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosił 12,2 mld złotych. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń - czerwiec 2023 roku wyniosła 2,54 mld złotych. W okresie od 1 lipca do dnia sporządzenia sprawozdania podpisane zostały umowy o wartości około 1,1 miliarda złotych. Oznacza to, ze tylko w 2023 roku portfel wzrósł o prawie 3,7 mld zł.

Głównym akcjonariuszem Budimeksu jest Ferrovial Construction International z pakietem 50,14 procent akcji. Spółka notowana jest Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 roku. Kapitalizacja Budimeksu przekracza 12 miliardów złotych.

