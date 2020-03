Budimex powołał zarząd nowej kadencji. Dariusz Blocher dwie dekady w grupie

Rada nadzorcza największej grupy budowlanej w Polsce powołała dotychczasowego prezesa i dyrektora generalnego Dariusza Blochera do pełnienia tej funkcji przez kolejną kadencję. Na czele Budimeksu stoi on już od ponad dekady, a blisko dwadzieścia lat jest związany z całą grupą.

Budimex po 2019 roku

Wywodząca się z Hiszpanii grupa Ferrovial to jeden z największych koncernów budowlanych - zarówno w Europie, jak i skali globalnej.Skonsolidowane przychody Budimeksu w 2019 r. wyniosły 7,569 mld zł w porównaniu do 7,387 mld zł w roku 2018. Zysk netto wyniósł 228,85 mln zł wobec 305,48 mln zł rok wcześniej.Portfel zamówień grupy Budimex na koniec 2019 r. wyniósł 10,8 mld zł w porównaniu do 10,1 mld zł na koniec 2018 roku. Wartość kontraktów podpisanych przez grupę w 2019 r. wyniosła 7,5 mld zł w porównaniu do 6,6 mld zł w 2018 r.Pozycja gotówkowa netto grupy, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła ok. 1,4 mld zł. Rok wcześniej było to ok. 1,1 mld zł.Budimex to największa od wielu lat największa grupa budowlana w Polsce. Specjalizuje się w budownictwie: drogowym, kolejowym, energetycznym, przemysłowym i kubaturowym. Spółka podkreśla, że buduje co czwarty kilometr drogi ekspresowej i autostradowej w Polsce. Od 2018 r. pozostaje w pierwszej trójce generalnych wykonawców budownictwa kolejowego w kraju.