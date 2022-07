Budimex pozyskał umowę na odcinek drogi S1 za 490 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z Budimeksem umowę na realizację 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bieruń. Kierowcy pojadą nim w IV kwartale 2025 r. Obecnie wszystkie cztery odcinki S1 od Mysłowic do Bielska-Białej, o długości ponad 40 km, są już na etapie realizacji. Wartość najnowszej umowy wynosi prawie 490 mln zł, a kontraktów na wszystkie cztery odcinki - niespełna 2,3 miliarda zł.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Wartość umowy to 489,2 mln zł.

S1 Bieruń - Oświęcim

30 listopada 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Umowa dotyczy budowy fragmentu drogi ekspresowej S1 o długości ok. 2,9 km oraz odcinka drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km. W ramach inwestycji powstanie też droga klasy Z (zbiorcza) - pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km.

Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Wartość umowy to ponad 212 mln zł. Trwa projektowanie inwestycji. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) to III kwartał 2022 r.

S1 Oświęcim - Dankowice

Umowę z wykonawcą na projekt i budowę tego odcinka GDDKiA zawarła 14 maja 2020 r. Wartość kontraktu to 989,7 mln zł. Kończymy obecnie etap projektowania trasy pomiędzy węzłem Oświęcim a Dankowicami o długości około 15,2 km. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w marcu 2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na III kwartał 2023 r.

S1 Dankowice - Bielsko-Biała

Umowę z wykonawcą na projekt i budowę podpisano 3 sierpnia 2020 r. Wartość kontraktu to 586,7 mln zł. Kończymy etap projektowania odcinka pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok, o długości prawie 12 km. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w czerwcu 2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na IV kwartał 2023 r.

Oczekiwanie na decyzje ZRID

Z uwagi na przedłużające się procedowanie uzyskania decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla dwóch odcinków S1 od Oświęcimia do Bielska-Białej, wykonawcy złożyli już roszczenia terminowe. To, czy czasy realizacji inwestycji zostaną wydłużone, będzie wiadomo dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID i rozpatrzeniu ostatecznych roszczeń terminowych wykonawców.

