Budimex przebuduje drogę na Śląsku. Za ponad 183 mln zł

Budimex zawarł umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 928. Wartość kontraktu wynosi 183,03 mln zł - poinformowała spółka.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zarząd przedsiębiorstwa budowlanego Budimex poinformował, że 13 kwietnia 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach na "Przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1".

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, odcinek drogi wojewódzkiej nr 928 przewidziany do przebudowy rozpoczyna się na skrzyżowaniu z DK nr 44 w Mikołowie, a kończy na skrzyżowaniu z DK nr 1 w miejscowości Kobiór. Inwestycja podzielona jest na trzy etapy:

- etap I: Mikołów – Wyry – od km 0+053 do km 5+069,

- etap II: Wyry – Gostyń – od km 5+100 do km 13+028

- etap III: Gostyń – Kobiór – od km 13+477 do km 15+441.

Wartość wyżej wskazanej umowy wynosi, jak poinformował Budimex, nieco ponad 183,03 mln zł. Roboty mają się rozpocząć w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zakończenie prac ma nastąpić po 36 miesiącach od zawarcia umowy, z tym że do tego czasu nie wlicza się okresów zimowych.

Przychody ze sprzedaży grupy Budimex w 2022 roku wyniosły 8,619 mld zł, co - licząc rok do roku - oznacza wzrost o 8,9 proc., a zysk netto osiągnął poziom 548,1 mln zł, co w ujęciu rok do roku oznaczało spadek o 44,3 proc.

Największym, strategiczny inwestorem Budimeksu jest od 2000 roku hiszpańska firma Ferrovial Construction International, która ma 50,14 proc. akcji Budimeksu.

Minister obiecuje nową jakość na polskim wybrzeżu. O co chodzi? Zobaczcie

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl