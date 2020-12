Budimex przebuduje poniemiecką autostradę

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przebudowę ponad 16 km drogi krajowej nr 18 na odcinku od okolic węzła Iłowa do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. Inwestycję zrealizuje firma Budimex za ponad 175,1 mln zł.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), przetarg dotyczył trzeciego z czterech odcinków przyszłej A18 od Olszyny do Golnic.

Trwa już przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy ostatniego odcinka o długości ponad 21 km.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX w.

"Konsekwentnie realizujemy założony plan przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Dzisiaj została wybrana najkorzystniejsza oferta na przebudowę przedostatniego odcinka A18. To kolejne ponad 16 kilometrów drogi, które usprawni i poprawi komfort jazdy" - powiedział cytowany w komunikacie szef GDDKiA Tomasz Żuchowski.



W ramach zamówienia wykonawca będzie miał przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych, przebudowa węzła Iłowa oraz budowa urządzeń infrastruktury technicznej i związanej z ochroną środowiska, np. przejścia dla zwierząt. Zadanie będzie realizowane w formule "buduj".

"Południowa jezdnia drogi krajowej nr 18 wreszcie doczeka się modernizacji. Dzięki temu będziemy mogli z dumą mówić o autostradzie A18 - drodze bezpiecznej i komfortowej. Obecnie ta droga nazywana jest ironicznie +najdłuższymi schodami Europy+" - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że "już wkrótce cała trasa od granicy polsko-niemieckiej do węzła Krzyżowa z autostradą A4 stanie się drogą, z której wszyscy będziemy dumni".

Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Zakończenie prac planowane jest w 2023 r.



Droga krajowa nr 18 należy do III drogowego transeuropejskiego korytarza transportowego, łączącego Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Łączy też autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX w. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku ruszył pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.