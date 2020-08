Budimex przed ważnymi decyzjami i rozstrzygnięciami

Z pewnym zaniepokojeniem obserwujemy sytuację w przetargach publicznych, gdzie są składane oferty z cenami znacznie poniżej budżetu zamawiającego - podkreślił Artur Popko, wiceprezes i dyrektor operacyjny Budimeksu, w rozmowie z portalem WNP.PL. Odniósł się w niej do obecnej sytuacji w sektorze budowlanym oraz do kluczowych decyzji w samej grupie Budimex.

Jednocześnie zaznaczył, że Budimex z pewnym zaniepokojeniem obserwuje sytuację w przetargach publicznych, gdzie są składane oferty z cenami znacznie poniżej budżetu zamawiającego.- Często są one składane przez firmy z Chin czy Turcji, które dotychczas nie były obecne w Polsce i mogą nie mieć odpowiedniego rozeznania w realiach naszego rynku budowlanego - powiedział.Zobacz też: Polskie kontrakty infrastrukturalne łatwym łupem? To realny scenariusz Przyznał przy tym, że sytuacja związana z pandemią koronawirusa budzi obawy w każdej firmie, także pod kątem tego, czy w pewnym momencie nie pojawią się trudności z finansowaniem inwestycji drogowych i kolejowych.- To może natomiast sprawiać, że firmy agresywniej ofertują w przetargach. Mamy nadzieję, że zamawiający będą dokładnie weryfikować złożone oferty, aby uniknąć podpisania kontraktów z wykonawcami, którzy następnie nie będą w stanie ich ukończyć - wskazał Popko.Wiceprezes, pytany o obowiązujące od początku 2019 r. mechanizmy indeksacji cen nowych kontraktów, ocenił, że waloryzacja cen umownych GDDKiA i PKP PLK jest rozwiązaniem bardzo dobrym - zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających.- Na początku 2020 r. widzieliśmy, że waloryzacja działała na korzyść wykonawców, a obecnie zaczynają na niej zyskiwać zamawiający. Jest to spowodowane spadkiem cen paliw i stali. Ważne jest zatem, że ryzyko jest dzielone pomiędzy obie strony kontraktu - podkreślił Popko.Na początku lipca Budimex ogłosił , że zamierza dokonać przeglądu opcji strategicznych w Budimeksie Nieruchomości.- Chcemy sprawdzić, czy nasza działalność deweloperska jest adekwatna do obecnych trendów rynkowych. Przeglądamy aktywa tej spółki i możliwości jej rozwoju, czyli m.in. pozyskanie partnera strategicznego, debiut giełdowy czy sprzedaż pakietu mniejszościowego - wskazał Popko.Obecnie pracujemy nad wyborem firmy doradczej, a następnie będziemy analizować poszczególne scenariusze oraz ich wpływ na wartość Budimeksu. W krótkim terminie takich analiz nie da się przeprowadzić, będzie to wymagało dłuższych prac - dodał.Budimex przewiduje, że średnioterminowo ceny mieszkań będą nieznacznie rosnąć.- Popyt na rynku wciąż jest wysoki. W Polsce nadal brakuje mieszkań, a powierzchnia mieszkalna przypadająca na jednego obywatela jest o wiele niższa od średniej w Unii Europejskiej. Nie spodziewamy się spadku cen mieszkań, gdyż nie obserwujemy spadku cen gruntów oraz nie spodziewamy się też spadków cen materiałów budowlanych i robocizny - powiedział Popko.Budimex Nieruchomości w pierwszym półroczu 2020 r. zawarł 816 umów przedwstępnych, czyli o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.Blok na węgiel brunatny o mocy 496 MW w Elektrowni Turów buduje dla PGE konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power System, Tecnicas Reunidas oraz Budimeksu.Popko zapewnił, że finał tej inwestycji jest coraz bliższy, ale jednocześnie jest to kontrakt spółki, który został dotknięty w największym stopniu przez skutki pandemii koronawirusa - poprzez ograniczenia w transporcie oraz przemieszczaniu pracowników.Tymczasem wiele urządzeń na budowę jest dostarczanych z zagranicy - Włoch, Japonii czy Kanady. Ponadto w budowę jest zaangażowanych wielu obcokrajowców.- Zgodnie z naszą propozycją, którą złożyliśmy PGE, chcielibyśmy zakończyć tę inwestycję w kwietniu 2021 r. Jest to dla nas bardzo trudny kontrakt, gdyż podpisaliśmy go w 2014 r., więc wzrost cen materiałów i robocizny miał ogromny wpływ na koszt realizacji inwestycji - podkreślił Popko.Zobacz też: Budowa nowego bloku w Elektrowni Turów może wydłużyć się o pół roku - Kontrakt jest ryczałtowy, dlatego chcielibyśmy go skończyć jak najszybciej, gdyż każdy kolejny miesiąc jego realizacji oznacza dla nas dodatkowe koszty. Wpływ na to mają jednak ograniczenia związane z koronawirusem. Mamy nadzieję, że jesienią nie nastąpią kolejne zamknięcia granic. Obecnie jesteśmy na etapie rozruchu nowego bloku i kluczowi są specjaliści, często obcokrajowcy, którzy muszą dotrzeć na budowę - podsumował.Artur Popko znajdzie się wśród prelegentów nadchodzącego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Trwa rejestracja uczestników tego wydarzenia.Podczas Kongresu zaplanowano dwa panele dyskusyjne, w których udział weźmie Artur Popko. Pierwsza, zatytułowana „Rynek budowlany w nowych realiach”, odbędzie 3 września w godz. 9.30-11.00.Wśród jej głównych wątków znajdą się kwestie dotyczące inwestycji infrastrukturalnych w nowej perspektywie budżetu UE 2021-2027, a także sytuacja inwestorów samorządowych i prywatnych w sytuacji gwałtownego spowolnienia gospodarki.Ponadto poruszone będą takie tematy jak: nowe Prawo zamówień publicznych 2021 r. i nowy system waloryzacji kontraktów, rynek inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych, postęp technologiczny w budownictwie, gospodarka obiegu zamkniętego na placu budowy, a także budowlany rynek pracy.Natomiast druga dyskusja odbędzie się 4 września w godzinach 11.30-13.00. Będzie to panel „Inwestycje publiczne”, którego głównym tematem będą duże projekty finansowane ze środków publicznych jako sposób na odrabiania strat i podtrzymywanie koniunktury gospodarczej. Czy to właściwy kierunek?Dokończenie inwestycji drogowych i kolejowych, Centralny Port Komunikacyjny, przekop Mierzei Wiślanej, odbudowa szlaków wodnych, inwestycje w portach bałtyckich, rozwój infrastruktury gazowej i paliwowej - o tym będzie mowa podczas dyskusji.Plany i deklaracje, realia i harmonogramy, aktualne i zweryfikowane szanse na finansowanie i realizację - te wątki z pewnością zostaną poruszone.Zobacz więcej: Znaki zapytania przed polskim budownictwem. Budimex zaprasza do debaty