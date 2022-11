Budimex spodziewa się historycznego roku

Po trzech kwartałach 2022 roku grupa Budimex wypracowała 6,368 mld zł przychodów. Na koniec 2022 roku spodziewa się skonsolidowanych przychodów na poziomie 8 mld zł - powiedział prezes spółki Artur Popko. Zysk netto wyniósł 368 mln zł wobec 313 mln zł rok wcześniej.

- Spodziewamy się, że na koniec roku dojdziemy do 8 mld zł przychodów, a może to przekroczymy. To będzie historyczny rok dla nas pod względem wzrostu – wskazał Artur Popko.

Po trzech kwartałach przychody grupy Budimex sięgnęły 6,368 mld zł.

EBIT Budimeksu po dziewięciu miesiącach to 417 mln zł, w porównaniu do 416 mln zł rok wcześniej. Marża EBIT wyniosła w tym okresie 6,5 proc. Rok wcześniej było to 6,3 proc.

Zysk netto po trzech kwartałach wynosi 368 mln zł wobec 313 mln zł rok wcześniej.

Portfel zamówień Budimeksu po trzech kwartałach 2022 roku wyniósł 12,47 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych w tym czasie wyniosła 4,61 mld zł, a kontrakty o wartości około 3 mld zł znajdują się w tzw. "poczekalni". Mowa o kontraktach, które Budimex wygrał lub złożył najkorzystniejsze oferty i czeka na ich podpisanie.

"Na koniec roku spodziewamy się znacznej poprawy pozycji gotówkowej netto. Spodziewamy się, że sięgnie ona 3 mld zł wobec 2,2 mld zł na koniec trzeciego kwartału" - powiedział prezes Budimeksu.

Dom Maklerski BDM: akcje Budimeksu powinny zyskiwać

Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli rekomendację spółki z “akumuluj” do “kupuj”, obniżając cenę docelową akcji do 272,5 zł z 300,2 zł wcześniej. We wtorek kurs jest na poziomie 246,50 zł. Z analizy technicznej wynika, że lepsze sentymenty na giełdzie powinny owocować ruchem w stronę maksimów z sierpnia, kiedy za papier spółki płacono 274 zł.

“Wyniki Budimexu w trzech kwartałach 2022 r. były zgodne z naszymi wcześniejszymi założeniami. Po bardzo dobrym II kw. 2022 r., w kolejnym kwartale spółka utrzymała rentowność w segmencie budowlanym na podobnym poziomie kdk (przy jednoczesnym wzroście salda zawiązanych rezerw) oraz po raz pierwszy od ponad roku odbudowała marże w FB Serwis" – czytamy w raporcie.

„Podtrzymujemy, że spółka jako generalny wykonawca z dużym portfelem powinna być beneficjentem schłodzenia koniunktury na rynku budowlanym” – podano także w raporcie.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl