Budimex sprzedaje Budimex Nieruchomości

Budimex sprzedaje swoją spółkę zależną Budimex Nieruchomości funduszowi Cornestone Partners i czeskiemu deweloperowi Crestyl. To największa transakcja w Europie Środkowo-Wschodniej od wybuchu pandemii Covid-19. Jej wartość została ustalona w warunkowej umowie sprzedaży udziałów na 1,51 mld zł.

Budimex podpisał 22 lutego umowę warunkową sprzedaży Budimeksu Nieruchomości. Warunkiem koniecznym do sfinalizowania transakcji jest uzyskanie przez nowych właścicieli zgody Prezesa UOKiK.

Jak informuje Budimex, decyzja o sprzedaży została poprzedzona kilkumiesięcznym procesem przeglądu opcji strategicznych rozpoczętym w lipcu 2020 roku. Wybrani inwestorzy przejmą pakiet całościowy spółki.

Budimex zaznaczył, że przeniesienie własności udziałów w Budimex Nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy rozporządzającej i dopóki to nie nastąpi nie rezygnuje z pozostałych opcji strategicznych.

Zarząd Budimeksu poinformował, że 22 lutego 2021 roku - bezpośrednio po uzyskaniu w tym samym dniu zgody rady nadzorczej - zawarł warunkową umowę sprzedaży wszystkich udziałów w Budimex Nieruchomości.



- Na podstawie umowy CP Developer S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu (nabywca) - spółka utworzona w celu zawarcia umowy przez podmioty powiązane ze spółką Cornerstone Partners z siedzibą w Warszawie i Crestyl Real Estate, spółką prawa czeskiego z siedzibą w Pradze zobowiązała się nabyć udziały a Budimex zobowiązał się je sprzedać - podał Budimex.



Z jego informacji wynika, że Cornerstone Partners to firma inwestycyjna z 20-letnim doświadczeniem, która prowadzi transakcje private equity w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a specjalizuje się w zarządzaniu aktywami i budowaniu ich wartości.



Z kolei Crestyl to grupa deweloperska działająca głównie w Czechach, która jest liderem na rynku projektów wielofunkcyjnych, tj. mieszkaniowych, biurowych i handlowych w kategorii premium.



Polski rynek z potencjałem

- Przejęcie Budimex Nieruchomości to pierwszy krok w kierunku stworzenia ważnego gracza rynkowego – zarówno w sektorze mieszkań na sprzedaż, jak i mieszkań na wynajem (PRS) – mówi Paweł Dębowski, partner zarządzający w Cornerstone Partners. – Wraz z Crestyl Group planujemy, że stanie się on głównym graczem w regionie - podkreśla.



Jego zdaniem polski rynek mieszkaniowy, mimo dynamicznego rozwoju w ostatnich latach, wciąż ma ogromny potencjał. Liczba mieszkań przypadająca na tysiąc mieszkańców nadal znajduje się znacznie poniżej średniej dla całej Unii Europejskiej.



- Właśnie dlatego tak bardzo cieszy nas wejście na polski rynek – mówi Omar Koleilat, prezes Crestyl Group. – Polski sektor mieszkaniowy jest bardzo rozdrobniony, co daje nam ogromne możliwości. Wspólnie wykorzystamy je najlepiej, jak to będzie możliwe - dodaje.



Spółka Crestyl jest zaangażowana w realizację ponad 15 projektów na terenie Republiki Czeskiej, których całkowita wartość przekracza 1,2 miliarda euro. Kupno Budimex Nieruchomości to jej pierwsza inwestycja za granicą. Crestyl jest liderem na rynku czeskim; deweloperem specjalizującym się w realizacji wielofunkcyjnych nieruchomości mieszkaniowych, handlowych i komercyjnych.