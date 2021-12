Budimex Start-up Challenge rozstrzygnięty. Wyróżniono pięć start-upów

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu organizowanego przez Budimex. W ramach programu wyłoniono te start-upy, które swoimi produktami lub technologią przyczyniają się do ewolucji budownictwa w kierunku zrównoważonego rozwoju i ekologii.

Wyróżnienia

Jury postanowiło również wyróżnić dwie inne firmy, mianowicie Born Electric i Optimolight. Co ich wyróżnia?Born Electric (BE) dostarcza usługi z zakresu projektowania, wytwarzania i konsultingu. Tworzy prototypy urządzeń elektronicznych, elektrycznych czy też mechanicznych. „Takie podejście umożliwia nam dostosowanie się do wymagań klienta i dopasowania produktu do jego potrzeb. Z przyjemnością wykorzystamy również naszą wiedzę ekspercką, aby pomóc w obraniu odpowiedniego celu”, podaje spółka.Firma oferuje technologię umożliwiającą sterowanie i zarządzanie przepływem energii typu SCADA. System dedykowany jest do zarządzania przepływem energii pochodzącej z sieci czy źródeł odnawialnej energii, wraz z jej gromadzeniem. Główne funkcje systemu obejmują również zbieranie aktualnych danych, ich wizualizację, automatyzację przepływu energii, alarmowanie oraz archiwizację danych.Drugą wyróżnioną spółką została Optimolight.Jest to producent inteligentnego systemu oświetlenia budynków. Dzięki autonomicznie sterowanym inteligentnym oprawom oświetleniowym optymalizuje oświetlenie powierzchni biurowych – standardowych i openspace, hal produkcyjnych i magazynowych, parkingów podziemnych i naziemnych, powierzchni wystawienniczych, salonów samochodowych i innych. Zastosowanie produktów OptIMo pozwala oszczędzić nawet 70% kosztów zużycia energii elektrycznej, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego i zmniejszając efekt tzw. light pollution.