Budimex testuje mieszankę samonaprawiającą dziury w asfalcie

– Przemysł budowlany musi w większym stopniu zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest dekarbonizacja procesów produkcyjnych. Co istotne, to stwarza też szansę na rozwój nowych technologii do wykorzystania przez budownictwo – mówi Ewelina Karp-Kręglicka, dyrektor biura zakupów, jakości i ochrony środowiska Budimex SA.

- Budimex wdraża i zachęca do stosowania technologii niskoemisyjnych, czyli m.in. z wykorzystaniem materiałów wtórnych.Cyklicznie też odnawiamy flotę sprzętu na taką, która spełnia najnowsze normy emisji spalin, tj. inwestujemy w sprzęt budowlany z napędem elektrycznym. Zwiększamy udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całej zakupionej energii. Korzystamy z systemu wag samochodowych zasilanych panelami słonecznymi. Pracujemy ponadto nad kolejnymi rozwiązaniami innowacyjnymi, przyjaznymi dla środowiska.- Technologie wykorzystujące cement i stal charakteryzują się dużo większymi nakładami energetycznymi niż pozostałe powszechnie stosowane w budownictwie.Sam przemysł cementowy na świecie odpowiada za około 5 proc. całkowitej emisji CO2. Natomiast największy udział w tej emisji branży (63 proc.) ma tzw. emisja procesowa, czyli towarzysząca produkcji cementu. Węglan wapnia podczas produkcji klinkieru jest rozkładany na tlenek wapnia i dwutlenek węgla. Tej emisji nie da się uniknąć.Z kolei przemysł stalowy generuje od 7 do 9 proc. bezpośrednich emisji pochodzących z globalnego zużycia paliw kopalnych.- Na pewno duży wpływ ma wykorzystanie surowców lokalnych, to jest znajdujących się w sąsiedztwie realizowanej inwestycji. Dzięki temu ograniczamy emisję pochodzącą z transportu.Pamiętajmy, że jeden ciągnik siodłowy z naczepą-wanną przyczynia się do emisji 1 kg CO2/km. Im krótsza więc odległość transportu materiałów budowlanych, tym mniej spalin trafia do atmosfery.Należy o tym pamiętać, bo także przemysł budowlany i usługi transportowe muszą w większym stopniu zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest dekarbonizacja procesów. Co istotne, to stwarza szansę na rozwój nowych technologii również w budownictwie. Innowacje, które mają na celu m.in. wydłużenie trwałości nawierzchni asfaltowych - to jeden z elementów polityki zasobooszczędnej.- Tak. Razem z Politechniką Warszawską pracujemy np. nad nowatorskim rozwiązaniem technologicznym, projektem SeHePa. To innowacyjne rozwiązanie ma służyć wdrożeniu technologii samonaprawy nawierzchni. Trwają zaawansowane prace nad opracowaniem technologii wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej z wypełnieniem naprawczym. Fazę pierwszą realizuje nasz konsorcjant, czyli Politechnika Warszawska.Obecnie do kolejnego etapu włączyło się także laboratorium Centralne Budimex, które realizuje prace badawcze związane z mieszankami mineralno-asfaltowymi i oceną samonaprawy w skali laboratoryjnej. Finalnym efektem ma być mechanizm „samonaprawiania” nawierzchni i przez to wydłużenie jej trwałości bez angażowania siły ludzkiej.Równie istotną kwestią są dla nas zagadnienia związane z ochroną środowiska w łańcuchu dostaw. Identyfikacja niskoemisyjnych produktów jest jednym z naszych priorytetów. Podejmujemy działania mające na celu zobowiązanie naszych partnerów biznesowych do przestrzegania przepisów ochrony środowiska naturalnego.Patrz też: Budimex w indeksie Łukasiewicz Innovator