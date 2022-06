Budimex wesprze polskich zwycięzców kosmicznego konkursu

Największa firma budowlana z Polski stawia na innowacje i zwiększa potencjał w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii. Przez współpracę z młodymi naukowcami i start-upami, Budimex ma okazję wspierać rozwój innowacyjnych projektów. Właśnie zaczął współpracę z laureatami kosmicznego konkursu European CanSat 2021/2022 Competition.

Budimex nie od dziś aktywnie wspiera młodych ludzi. Od blisko 20 lat zapewnia miejsca na płatnych praktykach dla ok. 250 studentów z całej Polski.

W maju spółka podpisała umowę o współpracy z OSATeam (OSA - Opadający Satelita Atmosferyczny) - uczniami krakowskiego liceum, którzy zaprojektowali i skonstruowali mini-satelitę otrzymując pierwszą nagrodę Europejskiej Agencji Kosmicznej.

W konkursie European CanSat 2021/2022 Competition uzdolnieni 18-latkowie pokonali ponad 1000 zespołów z całej Europy.

Karierę w budownictwie zaczyna się na studiach

Budimex nie od dziś aktywnie wspiera młodych ludzi. Od blisko 20 lat zapewnia miejsca na płatnych praktykach dla ok. 250 studentów z całej Polski. Jedną z najnowszych propozycji Budimeksu jest program „Studiuj i buduj praktykę” kierowany do studentów ostatnich lat studiów.

Firma zachęca osoby studiujące w trybie dziennym do przejścia na tryb zaoczny i jednocześnie podjęcia zatrudnienia w Budimeksie. Jeśli ktoś zdecyduje się na taką zmianę, firma opłaci mu czesne do momentu osiągnięcia przez studenta absolutorium. Program ma zachęcić młodych ludzi do budowania swojej ścieżki kariery już na etapie studiów, a także uzupełniania wiedzy akademickiej o tą opartą na doświadczeniu zdobytemu w pracy zawodowej.

Dużym sukcesem okazał się także Konkurs Budimex Startup Challenge, skierowany do innowacyjnych przedsiębiorstw i młodych spółek technologicznych oferujących produkty, usługi i rozwiązania w obszarze energetyki, odnawialnych źródeł energii i ekologicznych technologii w budownictwie.

Oprócz nagród finansowych, zwycięzcy nawiązali z liderem polskiej branży budowlanej współpracę kapitałową. Tym razem Budimex postanowił połączyć siły z grupą krakowskich licealistów, którzy już mogą poszczycić się wyjątkowym osiągnięciem.

- Wierzymy, że odkryjemy potencjał wśród młodych i zdolnych uczniów liceów oraz techników. W związku z tym z przyjemnością informujemy, że nawiązaliśmy współpracę ze zwycięzcami najważniejszego konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej - mówi Przemysław Kuśmierczyk, dyrektor Biura Innowacji w Budimeksie.

- Zwycięzcami zostali uczniowie krakowskiego liceum, którzy stworzyli zespół OSATeam (OSA - Opadający Satelita Atmosferyczny). Zadaniem młodych naukowców było zaprojektowanie i zbudowanie w pełni działającego prototypu mini-satelity, który może pomóc w zbieraniu informacji dotyczących stężeń gazów i zanieczyszczeń na różnych wysokościach i kontrolować zmiany klimatyczne, a także ostrzegać przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Współpraca będzie obejmować wsparcie bieżących projektów badawczo-rozwojowych w ramach dedykowanego programu stażowego w Biurze Innowacji Budimex oraz realizację własnych projektów i prototypów, które będziemy wspierać finansowo - dodaje.

Mikrosatelita atmosferyczny

OSATeam tworzą Aleksy Grymek, Stanisław Michalik, Miłosz Słowiński i Piotr Wyżliński, uczniowie VIII Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

Zespół, przy wsparciu opiekuna naukowego, Antoniego Żywczaka, zaprojektował i zbudował prototyp mini-satelity, a następnie przeprowadził za jego pomocą badania naukowe. Opadający Satelita Atmosferyczny wykorzystuje autorską technikę autonomicznego pobierania próbek atmosferycznych za pomocą pompy powietrza, obrotowej igły oraz samouszczelniającej się karuzeli pojemników.

To rozwiązanie w znaczący sposób usprawnia i redukuje koszty pobierania próbek atmosferycznych, eliminując potrzebę wykorzystania ciężkich sond wyposażonych w drogą aparaturę badawczą. Ponad rok pracy zespołu zaowocował zwycięstwem w największym i najważniejszym konkursie organizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Uczestnicy European CanSat 2021/2022 Competition mieli za zadanie zaprojektować i zbudować satelitę wykonującego pomiary temperatury i ciśnienia podczas zrzutu z rakiety. Polski zespół dodatkowo wyposażył swojego CanSata w funkcje pobierania próbek powietrza na różnych wysokościach atmosfery, co daje szerokie pole do zastosowania OSY w praktyce.

Jak wskazują autorzy projektu, urządzenie może docelowo posłużyć do badań w każdej warstwie atmosfery ziemskiej, a tym samym pomóc w przeciwdziałaniu szkodliwym zmianom klimatycznym poprzez dostarczanie istotnych badań do analizy.

Warto zaznaczyć, że zwycięzcy konkursu nie osiadają na laurach, a projekt cały czas jest rozwijany i w przyszłości może być wykorzystany do badania atmosfery także innych planet, zastępując ciężkie i drogie satelity badawcze. Postępy zespołu można śledzić w social mediach OSATeam. Osiągnięcia młodych naukowców relacjonowały także ogólnopolskie media.

Budimex wspiera polską naukę

- O dokonaniach twórców Opadającego Satelity Atmosferycznego dowiedziałem się przypadkowo z radia jadąc samochodem. W Budimeksie chcemy wspierać polską naukę, a zwłaszcza aktywnych i ambitnych ludzi, którzy mają w sobie pasję i talent. Skłoniło mnie to do wyjścia z inicjatywą współpracy z OSATeam, w którym dostrzegam ogromy potencjał - zaznacza prezes Budimeksu Artur Popko.

Budimex, największy generalny wykonawca w Polsce, obecny we wszystkich segmentach budownictwa, a ostatnio zwiększający zaangażowanie także w branży odnawialnych źródeł energii czy zagospodarowania odpadów, zaproponował OSATeam 2-miesięczny staż i roczną umowę sponsorską.

- Już od dłuższego czasu szukaliśmy stażu na wakacje, aby zdobyć doświadczenie zawodowe. Świetnie się złożyło, że prezes Budimeksu zainteresował się naszym projektem. Otrzymaliśmy propozycję współpracy - wskazują członkowie OSATeam.

- Na początku nie byliśmy do końca przekonani, gdyż firma budowlana nie kojarzy się na pierwszy rzut oka z nowatorskimi rozwiązaniami. Dowiedzieliśmy się jednak, że wchodzące w skład Budimeksu Biuro Innowacji zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technologii. Po zapoznaniu się z jego działalnością wydaje nam się, że jest to miejsce gdzie można nauczyć się nie tylko pracy koncepcyjnej nad projektami technicznymi oraz wymyślania rozwiązań, ale także pracy w większym zespole. Nie możemy doczekać się aż wypracujemy rozwiązanie, które wspólnie z Budimeksem będziemy rozwijać przez najbliższe tygodnie ­- dodają.

Koncepcje i prototypy dla Budimeksu

Przy wsparciu Biura Innowacji Budimeksu, członkowie zespołu będą tworzyć koncepcje i prototypy innowacyjnych rozwiązań, a także rozpoznawać rynek nowych technologii. W ramach stażu opracowany zostanie business case i koncepcje rozwiązań, które uzyskają wsparcie finansowe spółki.

Tym samym młodzi naukowcy zyskają potężnego partnera dla swoich innowacyjnych projektów, a Budimex będzie mógł wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie chociażby przy poszukiwaniu rozwiązań pozwalających na monitorowanie i redukcję CO2, co wpisuje się w strategię ESG spółki, zakładającą zrównoważony rozwój w nowoczesnym budownictwie.

- Oprócz wsparcia finansowego, ważna jest aktywna formuła współpracy, która pomoże OSATeam wykorzystać swój potencjał - mówi Artur Popko. - Taki model wpisuje się w nasze wartości czyli pracę blisko ludzi, nie zaś w zaciszach gabinetów. Jesteśmy otwarci na nieszablonowe podejście i wierzymy w wiedzę oraz talent młodych ludzi. Dlatego, jako prezes Budimeksu, będę stwarzał przestrzeń do kreatywnych działań, które wspierać będą rozwój naszej firmy. Zapraszam zatem do zgłoszeń w zbliżającej się II edycji Budimex Startup Challenge, ale także zachęcam do współpracy przy tworzeniu wszelkich innowacyjnych rozwiązań ­- podsumowuje Artur Popko.

Zobacz także: Elocity i Budimex łączą siły w elektromobilności

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl