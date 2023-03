Budimex wybuduje 28 km nowego gazociągu na granicach Warszawy

Budimex podpisał z Gaz-Systemem umowę na budowę gazociągu Rembelszczyzna - Mory. Wartość umowy to 188,7mln zł - informuje spółka.

Jak czytamy w komunikacie, 21 marca 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-Systemem a Budimeksem na generalną realizację inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi".

Budimex przypomina, że oferta spółki została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza w końcu 2022 roku. To kolejny gazociąg po zakończonym terminowo w 2022 roku odcinku Baltic Pipe, realizowany przez tego samego polskiego wykonawcę.

Termin rozpoczęcia robót wyznaczono od dnia zawarcia umowy, termin ich zakończenia to 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. W maju 2025 ma rozpocząć się przesył gazu do aglomeracji warszawskiej.

Jak podaje Gaz-System, Gazociąg Warszawski (Rembelszczyzna - Mory) to strategiczny projekt infrastrukturalny dla stolicy i gmin ościennych. Dzięki budowie nowego gazociągu w Warszawie i okolicy zwiększy się dostęp do gazu ziemnego zarówno dla właścicieli domów jednorodzinnych jak i odbiorców przemysłowych. Ograniczona zostanie emisja szkodliwych substancji i poprawi się jakość powietrza w stolicy.

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie województwa mazowieckiego, na terenie powiatów: legionowskiego, warszawskiego zachodniego i warszawskiego w następujących gminach: Nieporęt, Jabłonna, Warszawa (Białołęka, Bielany, Bemowo), Łomianki, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki.

Długość gazociągu to 28,5 km, średnica 700 mm.

Ponad 5 km trasy, czyli około 1/5 długości gazociągu, będzie wykonanych metodami bezwykopowymi – łącznie zaplanowano 32 takie przejścia o różnej długości. Wśród nich jest pięć tzw. długich – dwa horyzontalne przewierty sterowane (HDD) oraz trzy przejścia metodą Direct Pipe. Taki sposób realizacji prac znacząco zmniejsza ingerencję w środowisko naturalne – nienaruszone pozostaną miejsca cenne przyrodniczo, takie jak Rezerwat Ławice Kiełpińskie na Wiśle, czy Park Młociński na Bielanach.

Do przejścia pod dnem Wisły i Rezerwatem Ławice Kiełpińskie na długości ok. 1149 metrów wykorzystana zostanie technologia sterowanego przewiertu horyzontalnego, tzw. HDD. Pozwoli to ominąć cenny przyrodniczo teren Rezerwatu i zachować ciągłość żeglugi rzecznej. Drugi przewiert HDD zaplanowany jest na terenie Lasu Nowa Warszawa (Młocińskiego). Bezwykopowe poprowadzenie gazociągu na trasie ok. 1200 metrów pozwoli zachować miejscowe drzewa.

Drugą zastosowaną metodą bezwykopową będzie Direct Pipe.

W celu jak największego zachowania drzewostanu technologia ta zostanie wykorzystana pod Parkiem Młocińskim na długości ok. 526 m, w rejonie ogródków działkowych na Bielanach – gazociąg zostanie tam poprowadzony pod ziemią, bez robienia wykopów na długości ok. 320 m (obszar wzdłuż Wału Wiślanego przyległy do Parku Młocińskiego), pod ul. Modlińską oraz na obszarze leśnym po zachodniej stronie ul. Modlińskiej na długości ok. 529 m (obszar leśny od ul. Modlińskiej w stronę Wisły).