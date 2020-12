Budimex wybuduje dworzec za 190 mln zł

Największa grupa budowlana w Polsce do lipca 2022 r. ma wybudować w Lublinie Zintegrowane Centrum Komunikacyjne.

Budimex

Przypomnijmy, że po trzech kwartałach 2020 r. Budimex miał na poziomie skonsolidowanym 6,169 mld zł przychodów wobec 5,382 mld zł rok wcześniej. Grupa zanotowała 264,66 mln zł zysku netto wobec 139,03 mln zł zysku netto rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł do 369,28 mln zł wobec 223,53 mln zł przed rokiem.Portfel zamówień grupy na koniec września opiewał na 12,86 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych w ciągu minionych trzech kwartałów to ponad 7 mld zł.Zobacz też: Budimex w pandemii nie narzeka na zyski Budimex to od wielu lat największa grupa budowlana w Polsce. Specjalizuje się w budownictwie drogowym, kolejowym, energetycznym, przemysłowym i kubaturowym. Od 2000 r. większościowym akcjonariuszem Budimeksu jest hiszpański Ferrovial - jeden z największych europejskich koncernów budowlano-usługowych.Budimex zajął też pierwsze miejsce w rankingu 40 największych firm budowlanych, który przygotowała firma badawcza Spectis, a opublikował jako jedyny portal WNP.PL