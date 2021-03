Budimex wyda na inwestycje ponad 130 mln zł

Budowlana grupa opublikowała w czwartek pełne wyniki finansowe za 2020 r. - Pierwszy rok światowej pandemii koronawirusa wpłynął na branżę budowlaną w mniej dotkliwy sposób, niż prognozowaliśmy - skomentował prezes Dariusz Blocher, zastrzegając, że 2021 r. będzie już trudniejszy dla branży. Budimex zamierza jednak wydać w nim 132 mln zł na inwestycję rozwój grupy.

132 mln zł na inwestycje

Oczekiwanie na dywidendę

Dodał, że grupa zmodyfikował strukturę portfela zamówień. W 2020 r. wzrósł z 4,1 mld do 5 mld zł portfel kontraktów drogowych. Powiększył się także portfel budów energetycznych i przemysłowych a zmniejszył się zakres robót kubaturowych z 22 proc. do 20 proc.Natomiast z 3,6 mld zł do 4 mld zł wzrósł portfel robót kolejowych. O 200 mln i 300 mln zł wzrosły analogicznie wartości portfeli budownictw: kubaturowych i energetyczno-przemysłowych.- Najwyższa od czterech lat była wartość nowych zleceń z zakresu budownictwa energetycznego i przemysłowego i wyniosła 0,8 mld zł. Wypracowaliśmy także bezpieczny poziom zasobów finansowych w wysokości 1,65 mld zł. Obecny portfel kontraktów i posiadana gotówka zapewniają stabilne działania segmentu budowlanego na kolejne dwa lata - wskazał Blocher.Prezes Budimeksu zastrzegł jednak, że rynek budowlany, w tym generalni wykonawcy, również odczuwają skutki ekonomiczne pandemii.- Nastąpił duży spadek zamówień po stronie samorządów i sektora prywatnego, szczególnie w zakresie budownictwa biurowego i hotelowego. Na dobrym poziomie pozostaje cały czas budownictwo mieszkaniowe oraz krajowe inwestycje infrastrukturalne, wspierane funduszami Unii Europejskiej. Te dwie pozycje powinny być dalej kołami napędowymi sektora budowlanego - wyjaśnił Blocher.Zaznaczył, że średnie marże dużych firm budowlanych wzrosły w ciągu ostatniego roku z 1 proc. do 3 proc. Spadły natomiast marże małych firm z 9 proc. do 8 proc.- Dlatego prognozujemy lepszy dostęp do podwykonawców. Ceny głównych materiałów budowlanych w 2020 r., po spadkach w pierwszych dwóch kwartałach, zaczęły wracać do swoich pierwotnych wartości. Szczególnie odczuwalny był wzrost cen stali na rynkach światowych pod koniec 2020 r. - wskazał prezes.- Utrzymanie tego trendu może mieć negatywny wpływ na rentowność wielu dużych kontraktów budowlanych w 2021 r. Dostęp do pracowników był w raportowanym okresie na lepszym poziomie, niż rok wcześniej, ale cały czas oceniamy niedobór ludzi pracujących w budownictwie na około 50 tys. osób - podsumował.W raporcie rocznym Budimex podał również, że w 2021 r. planuje nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 132 mln zł, z czego ok. 45 mln zł przypada na spółkę Budimex, a ok. 21 mln zł na Budimex Kolejnictwo oraz 55 mln zł na grupę FBSerwis.- Główne nakłady dotyczą nabycia maszyn budowlanych i kolejowych oraz realizacji projektów informatycznych. Nakłady inwestycyjne planowane przez grupę FBSerwis będą dotyczyły inwestycji w obszarze usług komunalnych oraz środków transportu - wyjaśniono.Przypomnijmy, że 15 marca zarząd największej spółki budowlanej w Polsce zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 16,7 zł na akcję Na dywidendę zarząd proponuje przeznaczyć część zysku netto za 2020 r. w kwocie 310,04 mln zł, powiększonego o 116,3 mln zł, czyli cały kapitał rezerwowy utworzony w 2020 r. w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Pozostałą część zysku netto za ubiegły rok w wysokości 0,49 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.- Rekomendacja zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy zysku wypracowanego za rok 2020 uwzględnia dobrą sytuację gotówkową spółki oraz korzystne perspektywy dla jej dalszej działalności - informował Budimex.Proponowany dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020 r. to termin w ciągu ośmiu dni roboczych od podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a jej wypłaty - w ciągu 12 dni roboczych od dnia dywidendy. Rekomendowane daty kalendarzowe podane zostaną przez zarząd w dniu zwołania walnego.Dla porównania z zysku za 2019 r. spółka wypłaciła 4,56 zł na walor. Na dywidendę trafiło wówczas 116,41 mln zł, czyli połowa jednostkowego, czystego zarobku największej polskiej firmy budowlanej.W 2018 r. Budimex wypłacił 160,8 mln zł (6,30 zł za akcję), a za 2017 r. 449,6 mln zł (czyli 17,61 zł na akcję). Za 2016 r. spółka wypłaciła 14,99 zł dywidendy na papier, a za 2015 r. - 8,14 zł na walor.