Budimex wygrał pierwszy przetarg jako generalny wykonawca w Niemczech

Budimex w trzecim kwartale zrealizował cele w zakresie ekspansji zagranicznej na rynki ościenne. W Niemczech, Czechach i na Słowacji powstały spółki celowe. W Brandenburgii spółka wygrała pierwszy przetarg jako generalny wykonawca na rozbiórkę i budowę obiektu mostowego o wartości 5 mln euro.

Budimex realizuje plany związane z ekspansją na kraje ościenne. Owocem tego jest pierwszy wygrany przetarg na generalnego wykonawcę w Niemczech.

Przychody grupy ze sprzedaży za trzy kwartały 2021 roku wyniosły 5,5 mld zł a zysk netto z działalności kontynuowanej 313 mln zł.

Grupa Budimex dywersyfikuje portfel, podążając w stronę zielonego i zrównoważonego budowania.



- Od stycznia do września 2021 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości 5 mld 879 mln zł, natomiast w „poczekalni” mamy kolejne zlecenia warte przeszło 1 mld zł, z czego największy projekt to odcinek drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń o wartości 333 mln zł. Jest to nieznacznie niższy poziom niż rok wcześniej, ale naszym priorytetem, niezmiennie, jest dbanie o rentowność portfela zamówień. Na koniec września 2021 roku wartość portfela zamówień osiągnęła 14 mld 021 mln zł - mówił prezes zarządu Budimex Artur Popko podczas prezentacji wyników grupy po III kwartałach 2021 roku.

Budimex po dobrych trzech kwartałach

Jak pisaliśmy na łamach WNP.PL, Grupa Budimex pomimo trudnych warunków rynkowych wypracowała w ostatnim okresie wyższy zysk. Przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2021 roku w wysokości 5,5 mld zł, a zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 313 mln zł. Zysk brutto grupy w ramach działalności kontynuowanej wzrósł do 389 mln zł w trzech kwartałach 2021 (z poziomu 230 mln zł za trzy kwartały 2020 roku) przy jednoczesnej poprawie rentowności z 4,1 proc. do 7,0 proc.



W oczekiwaniu na KPO i rozwój Grupy Budimex

Podczas omówienia wyników zwrócono również uwagę na pozyskanie środków z Krajowego Funduszu Odbudowy.



- Uważnie obserwujemy rozwój sytuacji w obszarze funduszy unijnych, które są kluczowe dla inwestycji budowlanych - mówił Artur Popko.



Budimex analizuje możliwości wejścia w nowe przedsięwzięcia, w tym w projekty farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, gdzie firma ma już doświadczenie jako generalny wykonawca.



10 listopada Budimex zawarł z FIGENE CAPITAL S.A. umowę, na mocy której uzyska wyłączność negocjacyjną w przedmiocie nabycia 100 proc. udziałów w spółce celowej Magnolia Energy sp. z o.o. realizującej projekt budowy farmy wiatrowej.



- Pomimo trudnego otoczenia dotrzymujemy zobowiązań kontraktowych i realizujemy powierzone zadania zgodnie z zapisami, dbając przy tym o jakość oraz zachowanie najwyższych standardów środowiskowych i społecznych. Jako pierwsi w kraju wdrażamy na budowach elektryczne spycharki czy powerbanki zamiast agregatów spalinowych. Zielone i zrównoważone budowanie to kierunek i cel w stronę którego podążamy już od dłuższego czasu. We wrześniu zdobyliśmy nagrodę Lidera Zrównoważonego Budownictwa - dodaje Artur Popko

