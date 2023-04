Budimex wygrał przetarg na dokończenie południowej obwodnicy Rybnika

28 kwietnia 2023 roku śląskie miasto Rybnik wybrało ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w przetargu na „Budowę Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku”.

Zarząd Budimeksu poinformował, że 28 kwietnia 2023 roku miasto Rybnik wybrało ofertę spółki jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na „Budowę Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku”.

Wartość oferty złożonej przez Budimex we wskazanym wyżej przetargu to w zaokrągleniu 218 mln zł netto.

Przychody ze sprzedaży grupy Budimex w 2022 roku wyniosły 8,619 mld zł, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 8,9 proc., a zysk netto osiągnął poziom 548,1 mln zł co rok do roku oznaczało spadek o 44,3 proc.

Największym, strategiczny inwestorem Budimeksu jest od 2000 roku hiszpańska firma Ferrovial Construction International, która ma 50,14 proc. akcji Budimeksu.

Zobacz wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach:

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl