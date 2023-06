Budimex wykona obwodnicę Zabierzowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie wybrała w środę 14 czerwca ofertę Budimeksu na prace związane z projektowaniem i budową obwodnicy Zabierzowa.

Wartość oferty to prawie 549,43 mln złotych brutto. Termin zakończenia robót: 37 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu na ukończenie nie wlicza się okresów zimowych. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące.

Okres gwarancji dla głównych robót to 10 lat. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia.

Inwestycja będzie przeprowadzona w ciągu drogi krajowej numer 79. Droga ta łączy Warszawę z Krakowem i dalej Bytomiem. Jej całkowita długość to 450 kilometrów.

Dla Zabierzowa inwestycja jest kluczowa, ze względu na bardzo duży ruch drogą (część kierowców omija w ten sposób drogi odcinek płatny autostrady A4). Dziennie przez miasto przejeżdża średnio około 21,5 tys. pojazdów.

