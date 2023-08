Budimex wykona ochronę przeciwpowodziową za 158 mln zł

Budimex podpisał umowę na budowę ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Nysy Kłodzkiej. Kontrakt ma wartość ponad 157,8 mln zł brutto.

Prace obejmą obszary Międzylesia, Kłodzka, Długopola-Zdroju oraz potoku Bystrzyca w Bystrzycy Kłodzkiej.

Usprawnienie przepływu wód powodziowych, które najczęściej występują w tym rejonie

Modernizacja infrastruktury ma na celu usprawnienie przepływu wód powodziowych, które najczęściej występują w tym rejonie. Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

– Działania, które będziemy realizować w ramach kontaktu obejmować mają budowę, przebudowę i remont budowli regulacyjnych wraz z obiektami związanymi z nimi techniczne i funkcjonalnie. Jako generalny wykonawca z dużym doświadczeniem w konstrukcjach hydrotechnicznych, dołożymy wszelkich starań, aby inwestycja została zrealizowana w terminie oraz z najwyższym poszanowaniem środowiska naturalnego – mówi Damian Nowakowski, dyrektor kontraktu.

Generalny wykonawca zrealizuje m.in. wykonanie kanału migracji ryb

Prace dotyczyć mają m.in. reprofilacji istniejących murów regulacyjnych wraz z odcinkowym wzmocnieniem oraz umocnień skarpowych, rozbiórki zniszczonych obiektów, ich odbudowy lub budowy nowej infrastruktury.

Budimex przeprowadzi oczyszczenie i remont wału przeciwpowodziowego (Obiekt Kłodzko), przebudowę wału przeciwpowodziowego na Bystrzycy Dusznickiej oraz jazu w Obiekcie Kłodzko, a także przebudowę jazu oraz progów na bystrze w Obiekcie Bystrzyca Kłodzka.

Generalny wykonawca zrealizuje również wykonanie kanału migracji ryb na odcinku o długości ok. 500 m wraz z progiem kierującym (Obiekt Bystrzyca Kłodzka), udrożnienie ichtiologiczne poprzez przebudowę i wykonanie na istniejących progach bystrzy lub budowę przepławki na jazie z rynną do migracji zstępującej, zlokalizowanej przy jazie na prawym brzegu (Obiekt Kłodzko), budowę kanału migracji ryb (w warunkach niskiej wody) na odcinku o długości ok. 1450 m od jazu do ujścia Młynówki (Obiekt Kłodzko), odbudowę gurtów (Obiekt Kłodzko), a także remont ujściowego odcinka potoku Jodłownik Jaszkówka.

Budimex będzie odpowiadać również za ukształtowanie linii brzegowej, w tym m.in. budowę schodów, chodników (Obiekt Kłodzko) czy też profilowanie terenu pod plażę na odcinku ok. 50m (Obiekt Bystrzyca Kłodzka).

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2025 r.

