Budimex wyraźnie poprawił wyniki

Budimex wypracował w III kwartale 157,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok wcześniej było to 101,09 mln zł, co oznacza wzrost o 55 proc. Notowania spółki na GPW zyskują 1,74 proc.

Portfel zamówień Budimeksu na koniec września 2022 ‎roku wyniósł 12,5 miliarda złotych. Firma zabezpiecza front prac do końca 2023 roku. ‎

Na wyniki mają wpływ ograniczenie importu surowców wykorzystywanych w sektorze budowlanym, w tym stali oraz wahania cen ropy.

Budimex przygotowuje się do realizacji pierwszych istotnych projektów poza granicami kraju.

Budimex opublikował skonsolidowany raport kwartalny. Wynika z niego, że zysk operacyjny sięgnął 182,04 mln zł w porównaniu do 139,99 mln zł. To wzrost o 31 proc.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,37 mld zł w porównaniu do 2,29 mld zł przed rokiem.

W trzech kwartałach 2022 roku skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 358,6 mln zł, rok wcześniej było to 301,78 mln zł.

Zysk operacyjny w okresie I-III kwartał 2022 wyniósł 416,7 mln zł w porównaniu do 416,4 mln zł.

Budimex w trzech kwartałach 2022 roku osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły na poziomie 6,37 mld zł. Rok wcześniej było to 5,53 mld zł.

Ograniczenie importu surowców wykorzystywanych w sektorze budowlanym

W raporcie czytamy, że trwająca wojna w Ukrainie nie ma bezpośredniego wpływu na działalność Budimeksu. Spółka nie realizuje kontraktów w Ukrainie, Rosji i Białorusi. Jednak sytuacja za wschodnią granicą nie pozostaje bez wpływu na biznes firmy.

Na wyniki Budimeksu mają wpływ ograniczenie importu surowców wykorzystywanych w sektorze budowlanym, w tym stali oraz wahania cen ropy. Sektor budowlany zauważa odpływ pracowników z Ukrainy, jednak zdaniem Budimeksu, wpływ tego zjawiska na działalność branży jest niewielki.

W raporcie podano też, że „w ramach segmentu budowlanego rentowność uległa poprawie głównie ze względu na dobrą rentowność kontraktów infrastrukturalnych, kolejowych i energetycznych”.

„Wysoki portfel zamówień oraz relatywnie dobre warunki pogodowe pozwoliły zwiększyć skalę przychodów segmentu budowlanego o 13,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dodatkowo część istotnych kontraktów drogowych realizowanych w formule 'projektuj i buduj' przeszła w tym roku w fazę realizacji, co przekłada się na wzrost sprzedaży w tym obszarze” – podano także w raporcie.

Budimex informuje ponadto, że „w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku segment usługowy, którego filarem jest Grupa FBSerwis, utrzymał przychody ze sprzedaży na podobnym poziomie, jaki obserwowano w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie odnotowano nieznaczny spadek wypracowanego zysku operacyjnego oraz zysku brutto”.

Z analizy spółki wynika, że głównym czynnikiem była niższa rentowność w obszarze zarządzania odpadami komunalnymi, spowodowana wzrostem kosztów zagospodarowania odbieranych surowców.

Portfel zamówień zabezpiecza front prac do końca 2023 roku

- W ostatnim kwartale obserwowaliśmy stabilizację cen kluczowych ‎asortymentów, a w niektórych przypadkach (m.in. stal) obniżenie cen, ‎w porównaniu do poziomów odnotowanych kilka tygodni po wybuchu wojny. ‎Odpowiedzialna strategia kontraktacji oraz dopasowana strategia zakupowa ‎pozwoliła nam na ograniczenie strat związanych z aktualną sytuacją rynkową ‎do minimum. Budżety wszystkich realizowanych przez nas projektów są na ‎bieżąco aktualizowane, a dzięki dobrej rentowności kontraktów na ‎ostatnich etapach realizacji rentowność portfela pozostaje stabilna - napisał w komentarzu do wyników prezes Budimeksu Artur Popko. ‎

Jak podkreślił, w okresie trzech kwartałów 2022 roku Budimex pozyskał kontrakty o wartości 4,6 ‎miliarda złotych. Portfel zamówień na koniec września 2022 ‎roku wyniósł 12,5 miliarda złotych i zabezpiecza front prac do końca 2023 roku. ‎

Zdaniem prezesa Budimeksu to szczególnie ważne w perspektywie spowolnienia gospodarczego oraz planowanego ograniczenia nowych projektów rozstrzyganych przez część zamawiających, czyli samorządy oraz PKP PLK.

- Intensywna praca nad akwizycją nowych ‎projektów sprawiła, że ‎wartość projektów podpisanych w październiku 2022 roku oraz oczekujących na podpisanie to ponad 3 ‎miliardy złotych, co powinno pozwolić zapewnić stabilność portfela zamówień. ‎ ‎Do tych kontraktów zalicza się m.in. budowa takich obiektów, jak droga ekspresowa S17 Piaski-Hrebenne (2 odcinki o łącznej wartości 845 milionów złotych), autostrada D1 Bratysława-Triblavina na Słowacji (519 milionów złotych), Szpital Wojskowy w Krakowie (368 milionów złotych) czy linia kolejowa 104 Chabówka-Nowy Sącz (366 milionów złotych) - komentuje Artur Popko.

Prezes Budimeksu dodaje, że spółka przygotowuje się do realizacji pierwszych istotnych projektów poza granicami kraju. Największy z nich to budowa autostrady D1 Bratysława-Triblavina w formule „design and build”. W ostatnim czasie Budimex zajął pierwsze miejsce w przetargu na przebudowę infrastruktury kolejowej na rynku czeskim o łącznej wartości ok. 66 mln złotych.

