Budimex z najlepszymi opiniami wśród podwykonawców

W opinii podwykonawców budowlanych Budimex został uznany za firmę, z którym współpraca przebiega najlepiej. Tak wynika z opublikowanych w czerwcu badań, które przeprowadziło w I kwartale tego roku ASM Centrum Badań Analiz i Rynku

W badaniu, w którym udział wzięło ponad 300 firm z całego kraju, Budimex znalazł się na pierwszym miejscu spośród dziesięciu czołowych generalnych wykonawców, na pierwszym miejscu wśród polecanych jako partner do współdziałania, a także jako najlepszy partner pod względem warunków finansowych i terminów płatności.

- Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że po raz kolejny zostaliśmy pozytywnie ocenieni przez rynek. To dla nas bardzo duże wyróżnienie, które świadczy o zaufaniu i uznaniu wśród naszych partnerów. Na naszych budowach angażujemy w większości polskie firmy lokalne. Jest to ponad 50 tysięcy firm podwykonawczych i dostawców. Na naszych budowach pracuje w sumie ponad 20 tysięcy ludzi Przy realizacji każdej inwestycji, od wielu lat, dokładamy wszelkich starań do tego, aby nasi podwykonawcy rozwijali się wspólnie z nami – mówi Artur Popko, prezes Budimeksu.

Organizatorem badania jest ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, polska firma posiadająca status centrum badawczo-rozwojowego. Od 2004 roku ASM przeprowadza ogólnopolskie badania wśród kilku tysięcy firm wykonawczych, a na podstawie wyników ogłasza ranking dla kilkudziesięciu kategorii. Ranking powstał 18 lat temu jako jedyny w Polsce projekt badawczy o niezależnym charakterze i szerokim zasięgu.

Badanie opiera się na spontanicznych wskazaniach wykonawców, bez podanej listy marek do wyboru. Co sprawia, że wyniki są w pełni obiektywne i rzetelne. Budimex obsługuje obecnie ponad 190 kontraktów na terenie całej Polski i współpracuje z 50 tysiącami firm podwykonawczych.

Budimex jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu ESG – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

