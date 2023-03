Budimex z najwyższą oceną w przetargu za ponad 180 mln zł netto

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach poinformował Budimex o tym, że jego oferta została oceniona najwyżej w przetargu na przebudowę drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1, czyli od Mikołowa do Kobióra.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty to 183 031 890,70 zł netto.

Kontrakt ma rozpocząć się w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin zakończenia robót to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu na ukończenie nie wlicza się okresów zimowych. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące. Okres gwarancji dla głównych robót: maksymalnie 96 miesięcy.

