Budimex z umową na modernizację dworca w Grudziądzu. Kontrakt za 59,9 mln zł

Budimex ma umowę na modernizację dworca kolejowego w Grudziądzu. Opiewa na 59,9 mln zł podaje Budimex.

"Zakres pracy, jakie wykona firma to m.in. wymiana fasady zewnętrznej z konstrukcją oraz stolarką, docieplenie budynku od zewnątrz oraz naprawa dachu, na którym zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. [...] Budimex przebuduje też i wyremontuje wnętrze z zachowaniem i odtworzeniem elementów historycznych, a sufit podwieszany z płyt pilśniowych zostanie zastąpiony płytami laminowanymi HPL. Renowacji zostanie poddana także metaloplastyka oraz - po uprzednim oczyszczeniu - kamienne okładziny" - informuje budowlana spółka.

Dworzec PKP Grudziądz wybudowano w latach 1963-1965 wg projektu Zbigniewa Czekanowskiego. To przykład powojennego modernizmu. Oddany do użytku z okazji 900-lecia Grudziądza, w roku 2021 został wpisany do rejestru zabytków.



Zmodernizowany budynek zyska windę oraz pochylnie, a do dyspozycji pasażerów zostaną oddane garaże oraz lokale usługowe. Na parterze znajdować się będą m.in.: hol, poczekalnia, kasy, ogólnodostępne toalety, posterunek SOK oraz lokale handlowe.

