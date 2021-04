Budimex zadowolony z wyników. Zysk w górę, portfel wart 13 mld zł

Jesteśmy zadowoleni z wyników Grupy Budimex w pierwszym kwartale 2021 r. - podkreślił prezes Dariusz Blocher, komentując wzrost zysku netto o prawie 200 proc., a także portfel zamówień sięgający blisko 13 mld zł.

Portfel zamówień zabezpieczony

Usługowy potencjał

Wyzwania na przyszłość

- Konsekwentnie stosujemy strategię testowania i zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, jednak, podobnie jak w całym kraju, pod koniec marca obserwowaliśmy wzrost liczby nowych zakażeń. Skala aktywnych przypadków jest nieco niższa od poziomu notowanego jesienią ubiegłego roku. Niestety, w kwietniu odnotowaliśmy wśród pracowników pierwsze dwa przypadki śmiertelne - poinformował Blocher.Sprzedaż segmentu budowlanego grupy wyniosła 1,18 mld zł, notując spadek o 17,3 proc. Jak podkreślił prezes, warunki realizacji kontraktów na początku tego roku w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku były zdecydowanie trudniejsze.- Surowa zima spowolniła prace budowlane na większości frontów. Jednocześnie w obszarze drogowym jesteśmy na kilku istotnych zleceniach w fazie projektowania lub oczekujemy na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - przychody ze sprzedaży na takich kontraktach są relatywnie niewielkie - wskazał Blocher.- Dlatego też dynamika spadku przychodów części budowlanej w Grupie Budimex była większa niż raportowana przez GUS dla całego sektora. Rentowność brutto wyniosła 3,4 proc. i była zauważalnie wyższa niż w pierwszym kwartale 2020 r., kiedy wyniosła 2,1 proc. Kondycja portfela zamówień jest stabilna, przystępujemy do finalnego etapu realizacji trudnych projektów energetycznych - dodał.W ostatnich miesiącach Budimex obserwuje „niepokojące trendy w zakresie cen materiałów, w szczególności stali, ropy i ropopochodnych (w tym asfaltu) czy styropianu”. W konsekwencji, przy utrzymujących się niskich cenach ofertowych, rentowność branży w najbliższych kwartałach może być pod presją.- Wchodzimy w sezon budowlany z portfelem zamówień na poziomie 12,8 mld zł. Analizując aktualny portfel zamówień, zlecenia z szansą na podpisanie i nasz harmonogram robót spodziewamy się, że kolejne kwartały powinny przynieść poprawę rocznej dynamiki przychodów ze sprzedaży. Naszym celem jest utrzymanie rentowności powyżej wskaźników rynkowych, które mogą być pod presją z uwagi na wzrost kosztów materiałów - stwierdził Blocher.Dodał, że w pierwszym kwartale 2021 r. grupa pozyskała kontrakty o wartości 993 mln zł, natomiast w „poczekalni” ma kolejne zlecenia o wartości przeszło 3 mld zł.Wśród nich znajdują się m.in. linia kolejowa E75 Białystok - Ełk (587 mln zł, oferta oceniona najwyżej) oraz droga ekspresowa S6 Leśnice - Bożepole Wielkie (584 mln zł, oferta oceniona najwyżej).Natomiast w kwietniu Budimex podpisał już umowy m.in. na budowę fragmentu S6 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (581 mln zł) oraz na drugi etap kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną (467 mln zł).Grupa zakończyła pierwszy kwartał 2021 r. z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,1 mld zł (z uwzględnieniem gotówki w ramach działalności zaniechanej jest to ok. 2,5 mld zł). W porównaniu do stanu na koniec 2020 r. była ona wyższa o 403 mln zł.- Konsekwencją komfortowej i stabilnej pozycji gotówkowej netto jest rekomendacja wypłaty dywidendy na poziomie 426 mln zł, co daje w przeliczeniu na akcję 16,70 zł - wskazał Blocher.Zobacz też: Potężna dywidenda Budimeksu. Jest rekomendacja zarządu Odnosząc się do segmentu usługowego prezes podał, że w pierwszym kwartale 2021 r. zależna grupa FBSerwis kontynuowała trendy wzrostowe.- Przychody ze sprzedaży grupy FBSerwis, będącej motorem segmentu usługowego, wyniosły 167 mln zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 27,7 proc., co wynikało z większych wolumenów w segmencie zagospodarowania odpadów - zaznaczył prezes.Zysk brutto wyniósł 22 mln zł w porównaniu do 21 mln zł w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Słabsza rentowność w pierwszym kwartale 2021 r., która nie podążała za wzrostem przychodów, spowodowana była wysokimi kosztami zimowego utrzymania na kontraktach drogowych.Blocher wskazał, że grupa patrzy optymistycznie na perspektywy rozwoju FBSerwis w najbliższym czasie. W drugim kwartale rozpoczął on realizację kontraktów na zagospodarowanie odpadów z Warszawy.- Kontrakty obecnie realizowane i te, które są w trakcie procedury przetargowej, w ramach której złożyliśmy najkorzystniejsze oferty na 12 zadań, w połączeniu z zawartymi nowymi kontraktami na zagospodarowanie odpadów z Łodzi zapewnią w pełni efektywne wykorzystania zasobów naszych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych co najmniej do końca 2021 r. - skomentował Blocher.- Długoterminowe plany rozwojowe Grupy FBSerwis opierają się niezmiennie na kolejnych inwestycjach zwiększających potencjał operacyjny FBSerwis oraz poszukiwaniu atrakcyjnych celów akwizycyjnych - dodał.Zobacz też: FBSerwis - coraz mocniejszy silnik w maszynowni Budimeksu Odnosząc się do perspektyw Dariusz Blocher, który wkrótce ustąpi ze stanowiska prezesa, wskazał, że Budimex w kolejnych kwartałach będzie „koncentrować się na realizacji powierzonych projektów, mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo, terminowość realizacji wysoką jakość efektów pracy”.Zobacz też: Artur Popko zostanie nowym prezesem Budimeksu - Wyzwaniem będzie odpowiednie zarządzanie i kontrola kosztów, aby ograniczyć ryzyka związane ze wzrostem cen materiałów. Dodatkowo, jednym z celów na najbliższe miesiące jest finalizacja procesu przeglądu opcji strategicznych w segmencie deweloperskim i dostosowanie modelu biznesowego Grupy do nowych warunków. Jednocześnie pracujemy nad nowymi projektami biznesowymi w Polsce i za granicą oraz rozwijaniem przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - stwierdził Blocher.- W dalszym ciągu dużą niewiadomą jest dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki, w tym na dostępność kadry i ciągłość dostaw. Liczymy na stopniową poprawę sytuacji epidemicznej - w Grupie Budimex w ostatnich tygodniach, podobnie jak w całym kraju, statystyki dotyczące aktywnych zakażeń spadają. Przygotowujemy się do organizacji szczepień jako pracodawca. Jesteśmy gotowi objąć programem ok. 7 tys. osób, głównie pracowników z rodzinami - podsumował.