Budimex zakończył budowę największego w Polsce i jednego z najnowocześniejszych muzeów w Europie. Muzeum Historii Polski ma ponad 44 tys. m2 powierzchni i składa się z sześciu kondygnacji. Inwestorem jest Muzeum Historii Polski i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przestrzeń wystawowa ma 8 700 m2 i pomieści kilka tysięcy eksponatów ukazujących ponad 1000-letnią historię naszego kraju.

Konstrukcja o szerokości 100 i długości 200 metrów została wykonana tak, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno zwiedzającym, jak i przechowywanym zbiorom.

W pracach trwających 63 miesiące zaangażowanych było średnio każdego dnia 800 osób i jednostek sprzętowych. Wartość kontraktu to ponad 0,7 mld zł.

Muzeum Historii Polski (MHP) mieszczące się w samym sercu Warszawy - na Cytadeli Warszawskiej - rocznie ma odwiedzać ok. 500 tys. osób. Poza multimedialną wystawą stałą (7 300 m2) oraz czasową (1 400 m2), do dyspozycji gości będzie audytorium na ok. 600 osób oraz sala kinowa na ok. 150 miejsc. Dwukondygnacyjny garaż pomieści jednocześnie blisko 700 samochodów.

To nie wszystkie prace, jakie wykonał generalny wykonawca. Budimex zagospodarował ponad 30 ha przestrzeni zielonej, która została przygotowana tak, aby spełniać funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe, z których mogą korzystać także mieszkańcy stolicy. Budynek posiada także taras na dachu. Roztacza się z niego rozległy widok na Warszawę w każdym kierunku.

Budowa od samego początku była niezwykle wymagająca.

- Z uwagi na to, że Cytadela Warszawska od zawsze była terenem wojskowym, na którym składowano broń, musieliśmy zapewnić odpowiedni nadzór saperski oraz archeologiczny. Niektóre znalezione podczas prac przedmioty zasiliły zbiory Muzeum, zaś niewypały zostały rozbrojone - mówi Artur Popko, prezes Budimeksu.

Budimex zagwarantował najwyższe standardy bezpieczeństwa

Z uwagi na to, że jest miejsce to jest niezwykle ważne dla polskiego dziedzictwa narodowego, składowane eksponaty muszą być odpowiednio zabezpieczone.

- To dlatego konstrukcja budynku jest odporna na nawet najbardziej ekstremalne zagrożenia. Nad bezpieczeństwem zwiedzających oraz kilku tysięcy zabytków i obiektów muzealnych czuwa obok systemu BMS, system monitoringu konstrukcji, który jest wyposażony w inteligentny moduł odpowiedzialny za przewidywanie wystąpienia możliwych awarii oraz ich automatycznego zgłaszania służbom technicznym - wyjaśnia Daniel Tymiński, dyrektor kontraktu w Budimeksie.

Przed pożarem obiekt będzie chronić nowoczesna instalacja, przetwarzająca wodę w mgłę wodną. Zastosowanie takiego rozwiązania znacznie ogranicza rozprzestrzenianie się ognia oraz ułatwia akcję ratownikom i umożliwia szybka ewakuację ludzi. Budynek posiada też nowoczesną instalację wentylacji mechanicznej. Zapewnia ona mikroklimat, dzięki któremu możliwe jest zachowanie wymaganych parametrów dla wystaw czy też magazynowanych dóbr historycznych. Specjalne przegrody i podziemny bunkier mają chronić eksponaty przed ewentualnym zniszczeniami. Instalacja przeciwpożarowa oparta na mgle wodnej i ‎gaszeniu gazem, to tylko niektóre z nowoczesnych rozwiązań, jakie zastosowano przy budowie. ‎

Muzeum Historii Polski ma bardzo nowoczesny wygląd

Generalny wykonawca zadbał także o wizualne walory muzeum. Do wykończenia przestronnych wnętrz budynku użyto 12 tys. m2 okładzin fornirowanych i drewnianych oraz kamienia. Elewacja zewnętrzna pokryta jest szkłem i ponad 10 tys. m2 marmuru portugalskiego.

- Tu warto dodać, że muzeum jest jedynym obiektem w Polsce, posiadającym elewacje wentylowaną w postaci kamienia z marmuru – dodaje Daniel Tymiński.

Obiekt posiada innowacyjne rozwiązania akustyczne wykorzystujące teorie falowe, traktujące wnętrza jako zespół rezonatorów, które zapewniają najwyższą jakość dźwięku. W sali kinowo-teatralnej została zastosowana konstrukcja "pudełka w pudełku" - jej bryła jest całkowicie oddzielona od pozostałej konstrukcji budynku, co zapewnia wyjątkowe wyciszenie oraz akustykę. Dzięki specjalnej konstrukcji w sali widowiskowej, bez nagłośnienia, będą mogły odbywać się konferencję i wykłady, seanse wideo, spektakle, a nawet koncerty.

- Innowacyjne zastosowanie paneli dźwiękowych sprawia, że jest to obecnie jedna z lepiej akustycznie wyposażonych sal w Polsce i Europie - podkreśla Artur Popko.

Muzeum przywraca warszawiakom Cytadelę - miejsce w sercu miasta

Funkcjonalność Muzeum Historii Polski wykracza poza tradycyjne funkcje tego typu placówek. Na terenie MHP wybudowano bowiem nie tylko pracownie konserwatorskie, laboratoria, magazyny, przestrzenie biurowe dla pracowników, ale i restauracje, kawiarnie, salę kinową, widowiskową oraz bibliotekę, zaś teren wokół budynku został wykonany tak, żeby przywrócić to usytuowane w sercu Warszawy miejsce mieszkańcom i włączyć je na stałe do tętniącej życiem tkanki miejskiej stolicy.

Muzeum Historii Polski to nie jedyny obiekt użyteczności publicznej, wybudowany w ostatnim czasie przez Budimex. W sierpniu br., w Szczecinie do użytku oddano zmodernizowany budynek Teatru Polskiego. Ten unikatowy w skali europejskiej budynek posiada pięć nowoczesnych scen, mogących pomieścić łącznie blisko 1 tys. widzów. W ramach projektu wybudowano także całkowicie nowy – położony 2 metry poniżej poziomu morza budynek – nowoczesną żelbetowo-szklaną konstrukcję wkomponowaną w nadodrzańską skarpę.

Z kolei we wrześniu br., wspólnie z inwestorem - Archiwami Państwowymi i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego do użytku oddano nowy gmach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W obiekcie zastosowano nowoczesne rozwiązania architektoniczne, technologiczne i ‎informatyczne, dzięki którym zgromadzone na 30 km bieżących akt będą mogły być przechowywane w warunkach o odpowiedniej temperaturze oraz wilgotności.