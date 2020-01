Budimex zakończył prace. Nowe Monopolis w Łodzi gotowe

Budimex zakończył rewitalizację zabytkowych gmachów dawnego łódzkiego Monopolu Wódczanego oraz budowę dwóch nowoczesnych obiektów. Inwestorem jest Virako, a za projekt odpowiadało biuro Grupa 5 Architekci. Wartość realizowanego kontraktu to 150 mln zł.

Monopolis to zespół budynków na pofabrycznych terenach Zakładu Spirytusowego Polmos.

Bidimex odrestaurował zakład spirytusowy, postawił też dwa nowe budynki.

W Monopolis powstało 23 400 mkw. biur klasy A.



Budimex prace budowlane rozpoczął w lutym 2018 roku. Po dwóch latach obiekt zostanie udostępniony najemcom, poza biurami powstaną tam punkty usługowe, takie jak restauracje czy kawiarnie. W nowo otwartym kompleksie, odwiedzający znajdą także kameralny skwer, zielone tarasy na dachu, a także klub fitness, galerię sztuki, teatr, spa z basenem, klub malucha i przedszkole.



Ważnym elementem Monopolis będzie muzeum poświęcone historii Monopolu Wódczanego.



- Tworząc Monopolis, korzystaliśmy z naszych wieloletnich doświadczeń. Głównym założeniem, które przyświecało nam w trakcie prac, było stworzenie otwartej i przyjaznej, ale także wielofunkcyjnej przestrzeni przeznaczonej nie tylko dla przedsiębiorców, ale spełniającej także funkcje społeczne oraz rozrywkowe – wyjaśnia Dariusz Blocher, prezes i dyrektor generalny Budimeksu.

Czytaj też: Erbud z umowami we Wrocławiu na blisko 104 mln zł



Monopolis to zespół budynków zlokalizowanych u zbiegu głównych arterii miasta – al. Piłsudskiego i ul. Kopcińskiego, w okolicy dworca Łódź Fabryczna. Podstawowym założeniem projektu było przywrócenie spójności całego terenu pofabrycznego Zakładu Spirytusowego Polmos. Przygotowanie obiektów do pełnienia nowych funkcji było równie ważne, jak zachowanie ich oryginalnego wyglądu. Dodatkowy cel stanowiło także zaprojektowanie nowych budynków o współczesnym wyglądzie, stanowiących dopełnienie dla zabytkowej zabudowy.