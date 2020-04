Budimex zbuduje Centrum Psychiatrii w Białymstoku

Budimex zbuduje nowoczesny oddział na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhoffa w Białymstoku. Planowany termin zakończenia robót to maj 2022 r. Wartość inwestycji wynosi 28,7 mln zł.

Przedsięwzięcie prowadzone będzie w systemie „projektuj i buduj”. Firma będzie odpowiedzialna za: przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń na budowę i użytkowanie powstałej inwestycji oraz prace wykonawcze.- Cieszymy się, że po raz kolejny zostaliśmy obdarzeni zaufaniem przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. To dla nas duży sukces, ale też wyzwanie. Podobnie, jak w ramach budowy oddziałów klinicznych realizowanych przez nas w latach 2011-2018, w obecnym projekcie wykorzystamy wiedzę i doświadczenie, które wierzymy - ponownie będą źródłem satysfakcjonującego efektu dla obu stron - mówi Dariusz Blocher, prezes i dyrektor generalny Budimeksu.Powierzchnia całkowita budynku zajmie ok. 5080 m², z czego ok. 3846 m² stanowić będzie powierzchnia użytkowa. Obiekt o kubaturze ok. 12 900 m³ będzie przyjmować pacjentów w każdym wieku.Na oddziale dostępnych będzie 76 łóżek: 40 przeznaczonych dla dorosłych oraz 36 dla dzieci i młodzieży. Oddział zostanie wyposażony również w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w tym dwie windy wewnętrzne, umożliwiające sprawną komunikację na terenie obiektu.W projekcie zbliżonym do odwróconej litery D wydzielono wewnętrzne patio. Oddział obejmie cztery kondygnacje, w tym trzy naziemne i jedną podziemną.W projekcie Centrum Psychiatrii zaplanowano budowę dwóch wejść głównych – od strony północnej do Kliniki Psychiatrii Dorosłych, a od strony południowej do Kliniki Psychiatrii Dzieci i młodzieży. Ponadto, dla karetek pogotowia zbudowane zostaną dwa podjazdy.