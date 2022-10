Budimex zbuduje fragment drogi ekspresowej S17. Jest umowa

14 października zawarto umowę między Budimex SA a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód - węzeł Zamość Południe o długości ok. 12,4 km.

14 października zawarto umowę między Budimeksem a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód - węzeł Zamość Południe o długości ok. 12,4 km.

Umowę podpisywał Artur Popko, prezes Budimeksu i Mirosław Czech, dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie w obecności wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, a także dyrektora GDDKiA Tomasza Żuchowskiego.

Wartość inwestycji to ponad 358 mln zł netto. Zakończenie prac budowlanych ma nastąpić w 2026 roku

Zakres inwestycji obejmuje przygotowanie projektu i budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego.

- Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 36 miesięcy od daty podpisania umowy bez okresów zimowych - zaznaczył Artur Popko, prezes Budimex SA.

Odcinek rozpocznie się węzłem Zamość Wschód, który będzie wybudowany na przecięciu z drogą krajową nr 74, w okolicach miejscowości Jarosławiec.

- W ramach inwestycji powstaną m.in. dwa węzły drogowe, most oraz dziewięć wiaduktów. Ważną częścią inwestycji będą aspekty środowiskowe: przejścia dla zwierząt , ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne przepusty dla płazów i nasadzenia drzew i krzewów - dodawał Artur Popko.

Inwestycja w liczbach przedstawia się następująco: Klasa drogi: S; liczba jezdni i pasów ruchu: 2x2; szerokość pasa ruchu: 3,5 m; szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m; szerokość poboczy: 0,75-4,0 m; obciążenie: 115 kN/oś.

Wartość umowy wynosi 358 239 357,00 zł netto.

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 16 grudnia do 15 marca; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Trasa przebiegać będzie na wschód od obecnej drogi krajowej nr 17, ominie Barchaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce. W ramach inwestycji rozbudowany będzie także fragment DK74 od Zamościa do Miączyna o długości ok. 4 km.

Budimex realizuje średnio co 4. kilometr drogi ekspresowej i autostradowej w Polsce. Osiemdziesiąt procent kontraktów drogowych polski generalny wykonawca budowlany kończy przed wymaganym terminem kontraktowym.

Budimex SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowała ona tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Budimex jest obecny nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym.

Firma stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku jest notowany na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu - Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

