Budimex zbuduje kolejny odcinek drogi S17

Do Wojewody Lubelskiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka drogi S17 Zamość Wschód - Zamość Południe. Wydanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie budowy. Wykonawcą jest firma Budimex, a wartość kontraktu to ok. 440,6 mln zł.

Mowa o 12,5-kilometrowym fragmencie trasy S17 na południe od Zamościa, który przebiegać będzie nowym śladem od planowanego węzła Zamość Wschód, na skrzyżowaniu z DK74 w Jarosławcu, a zakończy za Wólką Łabuńską. Droga realizowana jest w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Zgodnie z umową wykonawca w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy opracował dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Wydana przez wojewodę decyzja określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadził Wojewoda Lubelski. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Na jej podstawie GDDKiA wypłaci odszkodowanie za przejęte nieruchomości. Więcej szczegółów na temat procedury odszkodowawczej można przeczytać tutaj.

Dla wykonawcy inwestycji, uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia prac po wcześniejszym przekazaniu placu budowy. Budimex planuje, że będzie to możliwe w I połowie 2024 roku.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Planowane są m in. dwa węzły drogowe, most oraz dziewięć wiaduktów.

Czy na pewno naszym politykom jest nie po drodze z Unią Europejską? Pragmatyzm wygrywa. Zobacz naszą debatę

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl