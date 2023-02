Budimex zbuduje obwodnicę Zabierzowa

Budimex wybrano do kontynuacji projektowania i budowy obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79.‎

Termin zakończenia robót to 37 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu na ukończenie inwestycji nie wlicza się okresów zimowych. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, ‎liczony jako trzy miesiące.‎

Budimex to jedna z największych firm budowlanych na polskim rynku. Oferuje usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego.

Stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Inwestorem strategicznym Budimeksu jest Ferrovial, jedna z czołowych firm budowlanych w Hiszpanii o zasięgu globalnym.

