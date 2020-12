Budimex złożył najkorzystniejszą ofertę dot. kanału przez Mierzeję Wiślaną

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na drugą część budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany, złożył Budimex. Za swoje prace zaproponował kwotę 574 mln zł - poinformował we wtorek Urząd Morski w Gdyni.

Od prawie roku w miejscu planowanego kanału żeglugowego na Mierzei trwały prace najpierw przygotowawcze, a obecnie budowlane.

Powstają tam m.in. nabrzeża, prowadzone są wykopy, powstaje sztuczna wyspa.

Docelowo nowa droga wodna między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości.

Wcześniej Urząd Morski informował, że 9 firm i konsorcjów było zainteresowanych budową drugiego etapu kanału przez Mierzeję. Urząd Morski w Gdyni chce przeznaczyć na tę inwestycję ponad 687,5 mln zł.

Po to, by nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską była funkcjonalna, oprócz budowy zasadniczego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, trzeba przeprowadzić dodatkowe inwestycje. Chodzi m.in. o przebudowę toru wodnego na rzece Elbląg i budowę mostu obrotowego w Nowakowie. Na tę część projektu Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg w maju.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski poinformował we wtorek, że po zakończeniu postępowania, w tym po rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań, podpisanie umowy możliwe będzie na początku przyszłego roku.

Docelowo nowa droga wodna między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą przekopu (pierwszego etapu) - konsorcjum firm NDI i Besix.​

Przekop ponad dwukrotnie droższy

Pod koniec listopada rząd zgodził się na to, by zwiększyć z 880 mln zł do blisko 2 mld zł wartość programu zw. z przekopem Mierzei Wiślanej.

Wzrost kosztów inwestycji spowodowany jest zmianą cen materiałów i robót budowlanych oraz nowymi inwestycjami wynikającymi z rozwiązań projektowych, które nie były dostępne na etapie opracowywania i przyjęcia programu w 2016 r. Ponadto, projekty budowlane i koncepcja realizacji inwestycji musiały zostać dostosowane do restrykcyjnej - ze względu na realizację inwestycji w obszarach Natura 2000 - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - tłumaczono wówczas.

CIR dodało, że nowymi elementami inwestycji, których realizacja nie była planowana w 2016 r. są m.in.: likwidacja mostu pontonowego na rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo i budowa w tym miejscu nowego mostu, która miała być realizowana przez samorząd terytorialny; budowa nowego mostu zwodzonego obrotowego na Mierzei Wiślanej zamiast planowanego wcześniej mostu zwodzonego podnoszonego.



Wzrost kosztów inwestycji związany jest ponadto z budową sztucznej wyspy, na którą będzie trafiać urobek z budowy. Pierwotnie miał być on odkładany na brzegach Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej. Na wyspie mają się znaleźć siedliska dla dziko żyjących ptaków.