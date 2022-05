Budimex znów wygrał przetarg na drogę za prawie 400 mln zł

Budimex poinformował w środę, że katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ponownie wybrał ofertę spółki na budowę odcinka drogi ekspresowej S1 Kosztowy-Bielsko-Biała. Wartość kontraktu to 397,7 mln zł netto (489,2 mln zł brutto).

Przedmiotem postępowania jest około 10-kilometrowy odcinek trasy S1 Kosztowy - Bielsko-Biała - od węzła "Kosztowy II" do węzła Bieruń (bez węzła). Budimex zaoferował wykonanie tych prac za 397,7 mln zł netto (489,2 mln zł brutto).

Zobacz też: GDDKiA wybrała ofertę Budimeksu na fragment S1 Mysłowice-Bieruń

To kolejne podejście do tego przetargu. Oferta Budimeksu została uznana już raz za najkorzystniejszą w listopadzie 2021 roku, wówczas jednak na skutek zaskarżenia tej decyzji przez jednego z przetargowych rywali katowicki oddział GDDKiA unieważnił postępowanie i Dyrekcja musiała ponownie rozpatrywać złożone w tym przetargu oferty. Efekt tych analiz okazał się ponownie korzystny dla Budimeksu.

Czytaj również: GDDKiA chce zamówić budowę S1 Mysłowice-Bieruń w II kw. 2022 r.

Obecnie spółka też musi poczekać na ewentualne odwołania i analizę dokumentów.

- Teraz przekażemy dokumentację przetargową do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia standardowej kontroli uprzedniej. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku kontroli Prezesa UZP, do podpisania umowy mogłoby dojść na przełomie maja i czerwca tego roku. Tym samym wszystkie cztery odcinki od Mysłowic do Bielska-Białej o długości ponad 40 km byłyby na etapie realizacji - napisała GDDKiA w komunikacie.

Inwestycja obejmuje budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bieruń wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

W przetargu na realizację inwestycji wpłynęło dziesięć ofert. Najtańszą złożyła Polaqua (465,5 mln zł brutto), najdroższą konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony (596,3 mln zł) Budżet zamawiającego wynosił 521,6 mln zł.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl