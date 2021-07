Budimex zwiększa zysk o ponad 500 proc. i szuka okazji za granicą

Grupa budowlana Budimex pracuje nad pozyskaniem pierwszych kontraktów na rynkach ościennych. - Stawiamy przede wszystkim na kontrakty drogowe i kolejowe, a oferty składamy w pierwszej kolejności na Słowacji, w Czechach i Niemczech - mówi Artur Popko, prezes Budimeksu.

W I półroczu 2021 produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) wyniosła 45,4 mld zł i była na poziomie roku ubiegłego.W segmencie budynków produkcja sprzedana zmniejszyła się o 2,8 proc., natomiast w obszarze budownictwa mieszkaniowego odnotowano wzrost o 3,8 proc., a w części nie mieszkaniowej spadek o 6,7 proc. W obszarze infrastrukturalnym produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 3,2 proc.Sprzedaż segmentu budowlanego wyniosła 3 mld 29 mln zł (-10,4 proc. rok do roku), notując przy tym znaczną poprawę rentowności.- Skala zrealizowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszej połowie roku jest nieco niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a dynamika spadku jest poniżej wskaźnika rynkowego. Wynika to z faktu, iż kilka istotnych zleceń z obszaru drogowego znajduje się obecnie w fazie projektowania lub oczekujemy na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Powoduje to, że produkcja na takich kontraktach jest relatywnie niewielka. Ponadto obserwujemy spadek wolumenów w segmencie budownictwa ogólnego, gdzie, mając na uwadze aktualny portfel i kontrakty w poczekalni, liczymy na wzrosty w drugiej połowie roku - wyjaśnia prezes Budimeksu.Rentowność brutto segmentu budowlanego wyniosła 4,8 proc. i była zauważalnie wyższa niż w pierwszym półroczu 2020 roku, kiedy wyniosła 2,2 proc. Budimex odczuwa obserwowany, istotny wzrost cen materiałów. Jednak dzięki mechanizmom częściowej indeksacji, a także polityce zabezpieczania cen kluczowych asortymentów i ostrożnemu podejściu do ofertacji, na większości projektów jest w stanie utrzymać planowaną pierwotnie marżę kontraktową - informuje zarząd.Dodatkowo, ze względu na zakończenie trudnych kontraktów energetycznych, firma zakłada utrzymanie dobrej rentowności portfela zamówień w perspektywie przynajmniej kilku kwartałów.Czytaj również: Budimex zbuduje nowy zakład Frito Lay w Polsce W pierwszym półroczu 2021 roku pozyskano kontrakty o wartości 2,923 mld zł, natomiast w „poczekalni” są kolejne zlecenia warte przeszło 3 mld zł.- To mniejszy poziom niż rok wcześniej, ale naszym priorytetem, niezmiennie, jest dbanie o rentowność portfela zamówień. Największe projekty z szansą na podpisanie to linia kolejowa E75 Białystok - Ełk (587 mln zł) oraz droga ekspresowa S6 Leśnice - Bożepole Wielkie (584 mln zł) - komentuje prezes Budimeksu.W ostatnich dniach zawarto ważny dla segmentu kubaturowego kontrakt na Budowę Zakładu Frito Lay w Polsce o wartości 343 mln zł, który pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału w tym obszarze.- Na koniec czerwca 2021 roku wartość portfela zamówień osiągnęła 12 973 mln zł. Ten poziom daje nam komfort operacyjny i zapewnia pełne wykorzystanie zasobów w tym roku. Po uwzględnieniu kontraktów w poczekalni, które planujemy podpisać w najbliższych miesiącach, mamy w dużej mierze zabezpieczony front robót do końca 2022 roku. Dlatego selektywnie podchodzimy do nowych ofert, rzetelnie i odpowiedzialnie kalkulując kosztorysy, szczególnie w otoczeniu dynamicznie zmieniających się cen - ocenia Artur Popko.Budimex zakończył I półrocze 2021 z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,8 mld zł. W czerwcu, 13 rok z rzędu wypłacono dywidendę w wysokości 426 mln zł, co dało 16,70 zł w przeliczeniu na jedną akcję. Planowana jest wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok. Jednostkowy zysk netto Budimeksu za pierwsze półrocze wyniósł 762 mln zł. Spółka zamierza wypłacić maksymalnie połowę tej kwoty, czyli nie więcej niż 381 mln zł.W I półroczu 2021 roku Grupa FBSerwis kontynuowała trendy wzrostowe istotnie zwiększając przychody ze sprzedaży i zysk brutto.Dynamika przychodów ze sprzedaży segmentu usługowego wyniosła 29,9 proc. Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach obszaru usług, wyniosły 359 mln zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 29,8 proc. Jest to efekt większych wolumenów w segmencie zagospodarowania odpadów. Zysk brutto wyniósł 53 mln zł, w porównaniu do 35 mln zł w pierwszym półroczu roku ubiegłego.- Patrzymy optymistycznie na potencjał wynikowy i perspektywy rozwoju Grupy FBSerwis w najbliższym czasie. Grupa systematycznie poprawia rentowność i zwiększa poziom przychodów ze sprzedaży. Naszym celem jest, aby do 2025 roku Grupa FBSerwis osiągnęła przychody rzędu miliarda złotych, m.in. dzięki akwizycjom. Aktualnie analizujemy kilka projektów, głównie tych zwiększających potencjał spółki w obszarze zagospodarowania odpadów. Możliwe, że do końca tego roku przeprowadzimy jedną z takich akwizycji - zapowiada Artur Popko.Spółka wchodzi w sezon budowlany z portfelem zamówień na poziomie 13 mld zł i patrzy z optymizmem na najbliższe kwartały.- Analizując aktualny portfel, zlecenia z szansą na podpisanie i nasz harmonogram robót spodziewamy się, że druga połowa roku przyniesie poprawę rocznej dynamiki przychodów ze sprzedaży. Ciągle dużą niewiadomą jest dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki, w tym na dostępność kadry i ciągłość dostaw. Dlatego cały czas dokładnie monitorujemy sytuację i na bieżąco weryfikujemy nasze założenia operacyjne. W obliczu istotnych wahań cen materiałów skoncentrujemy się na kontroli i optymalizacji kosztów, która pozwoli zminimalizować wpływ negatywnych czynników rynkowych i w konsekwencji umożliwi osiągnięcie rentowności powyżej wskaźników rynkowych - prognozuje prezes Popko.Jak podkreśla, kolejne kwartały powinny przynieść również intensyfikację ofertacji, szczególnie w segmencie infrastrukturalnym. Zgodnie z zapowiedziami PKP PLK, jeszcze do końca 2021 roku zostaną ogłoszone przetargi o wartości ponad 10 mld zł, a w dalszej perspektywie nakłady na budowę i modernizację szlaków kolejowych mają osiągać około 10 mld zł rocznie.Grupa Budimex od kilku lat buduje pozycję i kompetencje w obszarze realizacji kontraktów kolejowych. Znajduje się obecnie w gronie największych generalnych wykonawców w tym segmencie, osiągając blisko 20-proc. udział w rynku przetargów dla PKP PLK. W ostatnich latach zainwestowała ponad 120 mln zł w nowoczesną bazę sprzętu torowego i trakcyjnego, która zapewnia możliwość efektywnej realizacji najbardziej wymagających kontraktów.- Wysokie saldo pozycji gotówkowej, uwzględniające środki pozyskane ze sprzedaży Budimex Nieruchomości, zachęca nas do analizy możliwości wejścia w nowe przedsięwzięcia, w tym w projekty farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, gdzie mamy już doświadczenie jako generalny wykonawca. Analizujemy pierwsze takie projekty patrząc przy tym na wymagane zaangażowanie kapitałowe, rentowność, ryzyka oraz potencjalne synergie, które wniosłyby do Grupy Budimex - ujawnia prezes Budimeksu.Jak podkreśla, firma konsekwentnie pracuje nad pozyskaniem pierwszych kontraktów na rynkach ościennych.- Za nami pierwsze złożone oferty. Stawiamy przede wszystkim na kontrakty drogowe i kolejowe, a oferty składamy w pierwszej kolejności na Słowacji, w Czechach i Niemczech. Dążymy do realizacji inwestycji o wartości kilkaset mln zł rocznie, co pozwoli powiększyć i jednocześnie zdywersyfikować nasze portfolio w obszarze budowlanym - określa strategię Artur Popko, prezes Budimeksu.