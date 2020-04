Budimex zwiększył przychody, ale zysk nieco słabszy. Portfel wart 12 mld zł

Pierwszy kwartał 2020 r. przyniósł największej grupie budowlanej w Polsce wzrost przychodów o niespełna 7 proc. oraz spadek czystego zarobku o blisko 17 proc. Portfel zamówień opiewa na blisko 12 mld zł i - jak przekonuje zarząd - jest rentowny oraz zapewnia wysokie obłożenie prac na kolejne kwartały. Dotychczas koronawirus nie miał też istotnego wpływu na działalność grupy.

Koronawirus nie zaszkodził

Budimex

W komentarzu zarząd zaznaczył również, że wprowadzony w Polsce 20 marca 2020 r. stan epidemii nie miał istotnego wpływu na parametry finansowe grupy osiągnięte w pierwszym kwartale 2020 r.- Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa znalazło natomiast odzwierciedlenie w zmianie zasad organizacji pracy w spółkach grupy Budimex przez m.in. wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji dla pracowników czy reorganizację przestrzeni, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego - podano.- Do daty sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sytuacja związana z epidemią koronawirusa nie miała istotnego wpływu na działalność grupy Budimex - dodano.Przypomnijmy, że w niedawnej rozmowie z portalem WNP.PL prezes Budimeksu Dariusz Blocher odnosząc się do tematu koronawirusa podkreślał, że "zamykanie wszystkiego przyniesie więcej strat niż korzyści, a im szybciej damy przedsiębiorcom możliwość pracy i generowania przychodu, tym lepiej".Akcentował również, że w czasie samego kryzysu "powinniśmy rozkładać jego koszty równomiernie między państwo, pracodawców i pracowników".- Państwo nie powinno panikować. W różnych krajach przyjmowane są różne strategie zarządzania tym kryzysem, ale kluczowe będzie to, jak będzie wyglądała ścieżka wyjścia z tej sytuacji - oceniał Blocher.To największa od wielu lat największa grupa budowlana w Polsce. Specjalizuje się w budownictwie: drogowym, kolejowym, energetycznym, przemysłowym i kubaturowym.Spółka podkreśla, że buduje co czwarty kilometr drogi ekspresowej i autostradowej w Polsce. Od 2018 r. pozostaje w pierwszej trójce generalnych wykonawców budownictwa kolejowego w kraju.Od 2000 r. większościowym akcjonariuszem Budimeksu jest hiszpański Ferrovial - jeden z największych europejskich koncernów budowlano-usługowych. Ferrovial ma 55,1 proc. akcji spółki, a duże pakiety należą jeszcze do Aviva OFE Aviva BZ WBK (10 proc.) oraz Nationale Nederladen OFE (5,3 proc.).Grupa Ferrovial znajduje się w pierwszej dziesiątce największych koncernów budowlanych w Europie i w pierwszej dwudziestce firm konstrukcyjnych na świecie.Zatrudnia 92 tys. pracowników i jest notowana na hiszpańskiej giełdzie w kategorii największych firm hiszpańskich blue-chip IBEX 35. Przychody Ferrovialu w 2018 r. wyniosły 5,7 mld euro.Grupa dział na rynkach: usługowym, budowlanym, zarządzania drogami oraz lotniskowym. Jest m.in. właścicielem największego lotniska w Europie - Londyn-Heathrow, które obsługuje 70 mln pasażerów rocznie. Ferrovial działa także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Australii.