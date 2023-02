Budimex zwiększył przychody, ale zysk stopniał o prawie połowę

Zysk netto Budimeksu w 2022 roku wyniósł 548,13 mln zł w porównaniu do 986,45 mln zł w 2021. To spadek o 44 proc. Przychody w 2022 roku sięgnęły 8,619 mld zł wobec 7,911 mld zł w 2021, co oznacza wzrost o niemal 9 proc. – wynika ze wstępnych danych spółki.

Zysk brutto ze sprzedaży Budimeksu w 2022 roku wyniósł 872,44 mln zł w porównaniu do 833,8 mln zł w 2021 roku. Zysk z działalności operacyjnej sięgnął 562,43 mln zł wobec 587,08 mln zł w 2021. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 roku to 534,44 mln zł w porównaniu do 971,6 mln zł w 2021 roku.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2022 roku wyniósł 13,29 mld zł w porównaniu do 12,97 mld zł na koniec 2021. Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2022 wyniosła 7,88 mld zł wobec 7 mld zł w 2021 roku.

W IV kwartale 2022 roku przychody Grupy Budimex wyniosły ok. 2,25 mld zł, zysk operacyjny 145,7 mln zł, a zysk netto przypadający jednostce dominującej 175,86 mln zł.

Budimex jest jedną z największych firm budowlanych na polskim rynku. Oferuje usługi (najczęściej w charakterze generalnego wykonawcy) w sektorach infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Stopniowo zwiększa zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Inwestorem strategicznym Budimeksu jest Ferrovial, jedna z czołowych hiszpańskich firm budowlanych o zasięgu globalnym.

Od 1995 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowym.

