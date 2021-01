Budowa autostrad nie zwalnia tempa

Obecnie w budowie znajduje się około 140 km nowych autostrad, kolejne 114 km jest na etapie przetargu – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na A18 praca wre

Autostrada A4 ma być – według deklaracji GDDKiA rozbudowywana na najbardziej obciążanych ruchem odcinkach. GDDKiA przypomina, że 29 grudnia 2020 r. ogłosiła przetargi na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy A4 od Krzyżowej do Wrocławia oraz budowy drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa.Pierwszy przetarg dotyczy opracowania dokumentacji dla odcinka autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe o długości ok. 36 km. Drugie postępowanie, ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, prowadzone jest jednocześnie dla odcinka A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz dla drogi ekspresowej S5 Bolków - Sobótka o długości ok. 50 km.22 grudnia został również ogłoszony przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji dla rozbudowy węzła Kraków Południe na skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi krajowej nr 7 (Zakopianki), wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.Trwają również prace na autostradzie A18. Jej dwa odcinki o łącznej długości 33,6 km od granicy państwa do okolic węzła Iłowa, są już w realizacji, a dwa kolejne do węzła Golnice na terenie woj. dolnośląskiego, są na etapie końcowym procedury przetargowej. Na te ostatnie dwa odcinki wybrani już zostali wykonawcy, podpisanie umów planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku.W Polsce funkcjonuje obecnie sześć autostrad, z czego na trzech z nich (A1, A2, A4) pobierane są opłaty. Opłaty obowiązują na niektórych odcinkach zarządzanych przez GDDKiA: A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław (węzeł Bielany Wrocławskie) - Sośnica (węzeł Sośnica), a także na trzech odcinkach koncesyjnych (A1 Rusocin - Nowa Wieś, A2 Konin - Świecko, A4 Kraków - Katowice).Łączna długość autostrad zarządzanych przez GDDKiA wynosi 1244 km, z czego 261,4 km stanowią trasy płatne. W zarządzie koncesjonariuszy znajduje się 468 km autostrad, z czego opłatami objęte jest 451 km.