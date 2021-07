Budowa dróg to proces rozgrzany do czerwoności. Czy tym razem nikt się nie sparzy?

Spójny system dróg krajowych, z siecią 8 tys. km dróg ekspresowych i autostrad, powinien powstać w latach 2035-37. Nie ma problemu z zagospodarowaniem środków finansowych ujętych w wieloletnim Programie Budowy Dróg Krajowych, choć gwałtowne podwyżki cen materiałów budowlanych wymagają szczególnej uwagi. Przepisy znowelizowanej ustawy o ochronie środowiska mogą wydłużyć proces inwestycyjny – mówi Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

- Od początku roku "przerobiliśmy" projekty za 10 mld zł, a jak wynika z naszych planów, na rynek powinno trafić łącznie 18-19 mld zł.W poprzednich latach GDDKiA wydatkowała od 14 do 18 mld rocznie. Zależało to m.in. od warunków pogodowych zimą i możliwości wcześniejszego lub późniejszego wejścia na budowy.- W ostatnich dziesięciu latach GDDKiA miała od 34 do 57 proc. udziału w łącznych wydatkach na budowę nowych dróg, z czego w ostatnich trzech latach po ok. 40 proc.- To pytanie do całego środowiska i wszystkich przedstawicieli branży.. Zadałem je organizacjom branżowym już dwa lata temu, ale nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi. A jest ona istotna, aby relacja podaży z popytem była spójna.Natomiast kiedy rozmawiałem z prezesami firm, niemal każdy z nich stwierdzał, że może wziąć na siebie więcej zleceń.- Dziś trudno oszacować finalny budżet, bo mówimy o zadaniach do wykonania w horyzoncie czasowym do połowy przyszłej dekady. Według naszych projekcji spójny system dróg krajowych, z siecią 8000 km dróg ekspresowych i autostrad, powstanie prawdopodobnie w latach 2035-37, jeśli oczywiście proces inwestycyjny będzie sprawnie realizowany.- Tak zakładam. Dla przykładu: unijny program FEnIKS (Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-27) zakłada na budowę dróg budżet 6,5 mld euro.Patrz też: Plac budowy warty 258 mld zł. Znamy drogowe plany rządu - Są inne powody. Nasz plan przetargów komunikowaliśmy już we wrześniu ub.r., powtórzyliśmy w końcu roku i na początku br. Ogłoszone w tym roku przetargi obejmują 10 zadań budowy dróg o łącznej długości prawie 100 km. Do końca roku ogłosimy przetargi na blisko 260 km.Będziemy dodatkowo gotowi do ogłoszenia postępowania na Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina o długości 48 km, w tym 5-kilometrowy tunel.W czerwcu uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla dodatkowego pasa ruchu w ciągu A2 między Łodzią i Warszawą na terenie woj. łódzkiego. Dzięki temu, jeśli oczywiście uzyskamy finansowanie, w III kwartale będziemy mogli ogłosić postępowanie na realizację dobudowy dodatkowego pasa ruchu.Obecnie w toku są przetargi dla 23 zadań o łącznej długości prawie 260 km (stan na 30 czerwca br.).- Nasz portfel zamówień planujemy i realizujemy rozważnie, uwzględniając sytuację na rynku, kondycję całej branży oraz wszelkie możliwe ryzyka, również te związane z nowelizacją ustawy o ochronie środowiska. Ważne jest w tym wszystkim, aby utrzymać płynność oraz spójną relację podaży do popytu.- Kolejne będziemy sukcesywnie ogłaszać. Ostatnio było to postępowanie na budowę pierwszych dwóch odcinków S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Kolejne dwa przetargi pojawią się najbliższych dniach.Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na S74 Kielce-Mniów. Poza uzyskaniem decyzji środowiskowej rozbudowy A2 o dodatkowy pas w woj. łódzkim liczymy, że wkrótce uzyskamy podobną decyzję na rozbudowę A2 w woj. mazowieckim. Jak też wspomniałem, jesteśmy gotowi ogłosić postępowanie przetargowe na ZDO Szczecina.Dodatkowo, poza 350 km dróg szybkiego ruchu i obwodnic, ogłosimy do końca br. przetargi na przebudowę 330 km dróg istniejących.Wolniejsze w marcu i kwietniu tempo ogłaszania postępowań zostało jednak dobrze odebrane przez firmy budowlane. Docierały do mnie opinie, że w sytuacji wzrostu cen wykonawcy mieliby problem z właściwym skalkulowaniem ofert.- Uzyskanie pozwolenia środowiskowego już wcześniej było piętą achillesową procesu inwestycji drogowych. Przy założeniu, że sprawnie będą działały organy ochrony środowiska, a sądy będą wyznaczały rozprawy w cyklu jedno-, dwumiesięcznym - i tak musimy liczyć się z kilkumiesięcznymi przesunięciami w harmonogramie realizacji inwestycji.Wierzę też, że wszyscy będziemy w stanie odpowiedzialnie zmierzyć się z tymi procedurami. My np. znajdziemy taki kompromis z organizacjami prośrodowiskowymi, aby realizacja inwestycji postępowała sprawnie i bez zbędnej zwłoki, z poszanowaniem środowiska naturalnego.- Ustawa dotyczy nie tylko przyszłych projektów inwestycyjnych, ale również umów już podpisanych i realizowanych kontraktów.- Już od marca 2020 r. notowaliśmy gwałtowny spadek cen w składanych ofertach przetargowych, nawet o 10 mln zł za 1 km w stosunku do ofert składanych pod koniec 2019 r. Średnia wartość najtańszej oferty w 2020 r. wynosiła 80,8 proc. szacunków GDDKiA. W przetargach w 2021 r. (do 25 czerwca) ta wartość to 71,4 proc. naszych szacunków.Umowy podpisujemy na takie kwoty, jakie wykonawcy deklarują w swoich ofertach. Firmy tym samym potwierdzają, że obecne zmiany cen materiałów nie są aż tak znaczące, aby rezygnować z podpisania umowy na podstawie oferty złożonej kilka miesięcy wcześniej.- Trudno mi powiedzieć, czym się sugerowali wykonawcy i w jakiej perspektywie kalkulowali oferty... Nie sądzę, że do przetargów podchodzili jak do gry hazardowej, licząc na łut szczęścia] - raczej jak racjonalni ekonomiści, choć być może także dlatego, że każdy prezes przedsiębiorstwa chce mieć jak najgrubszy portfel zamówień, bo z tego rozlicza go rada nadzorcza.Może niektórzy liczą też, że jakoś dogadają się z inwestorem publicznym. Zwłaszcza ci, którzy dopiero na ten rynek wchodzą albo mają małe doświadczenie.GDDKiA, dysponent środków publicznych, nie będzie jednak bez zasadności „dosypywać” do kontraktów drogowych. Wielokrotnie to podkreślałem i nadal proszę, żeby oferty składane w przetargach były przemyślane i właściwie skalkulowane.- Poza firmami, które po raz pierwszy chciały wejść na polski rynek budowlany, pozostali oferenci to były przedsiębiorstwa z dużym doświadczeniem, często to międzynarodowe korporacje. Nie podejrzewam, że są filantropami lub zgodzą się na straty na realizacji kontraktu... W sytuacji rosnących cen materiałów mogli przecież nie podpisywać kontraktu, powołując się na istotne zmiany warunków.Skoro tak się nie stało, w grę wchodzą kalkulacje racjonalne, niegrożące większymi zakłóceniami procesów inwestycyjnych. Ważne, abyśmy na bieżąco kontrolowali sytuację makroekonomiczną i gospodarczą na całym rynku.- Przetargi były ogłaszane w formule Projektuj i buduj, który dla całego cyklu zamyka się w ok. czterech latach. Na przykład pierwsze 10 miesięcy zajmuje projektowanie, potem średnio czeka się siedem miesięcy na uzyskanie pozwolenia na budowę.Firmy, które wygrały przetargi i podpisały umowy w 2020 r., na plac budowy będą wchodzić na przełomie 2022 i 2023 r. Na początku zaczną prace ziemne, a roboty najbardziej kosztochłonne, z użyciem mnóstwa materiałów - dopiero w 2024 r. W tym okresie ich ceny mogą radykalnie spaść.- Przy różnego rodzaju nieformalnych rozmowach padają już informacje, że firmy rozważają takie działanie, aczkolwiek formalnie nikt takiego wniosku jeszcze nie złożył.Naszym zadaniem jest m.in. pilnowanie koszyka waloryzacyjnego. A ten w ostatnich miesiącach nie przekroczył wartości 5-procentowego wzrostu. Rozmawiamy na bieżąco z branżą i szykujemy strategie działania w różnych wariantach gospodarczych i koniunkturalnych.- Analizujemy na bieżąco sytuację. 30 czerwca podczas spotkania Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury rozmawialiśmy m.in. o wzroście cen materiałów i robocizny oraz waloryzacji.Chyba trudno będzie znaleźć kompromis w tej konkretnej sytuacji... GUS poinformował, że ceny produkcji budowlano-montażowej w maju były o 3,3 proc. wyższe rdr. Tymczasem z danych sprzedawców materiałów wynika, że wiele materiałów budowlanych podrożało od 30 do 100 proc.Mamy świadomość możliwych niedoskonałości danych. Pytanie do wszystkich, jak możemy to usprawnić czy uwiarygodnić. Z naszej strony powinniśmy śledzić koszyk waloryzacyjny i proporcje poszczególnych jego składników, którymi są ceny paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa oraz średnie wynagrodzenia pracowników branży.- GUS uwzględnia szerszy koszyk cen, my natomiast - główne elementy cenotwórcze wpływające na ostateczny bilans kosztowy kontraktu. Bierzemy jeszcze pod uwagę wskaźnik makroekonomiczny CPI (cen towarów i usług konsumpcyjnych).Przypomnę, że GUS nie zbiera co miesiąc danych z sufitu, lecz z ankiet tysięcy firm, które je wypełniają. Być może niedoskonałość szacunków wynika z różnego podejścia ankietowanych.- W systemie przetargów nieograniczonych, jakie stosujemy, niewiele można zmienić. W 2019 r. wprowadziliśmy np. pozacenowe, jakościowe kryteria wyboru ofert, co okazało się mało efektywne. Szybko wszyscy oferenci zaczęli je wprowadzać do warunków oferty, dokładając gotowość poniesienia kar za ich niespełnienie.Zatem to bardziej kwestia dojrzałości rynku, czyli rzetelności firm wykonawczych w opracowywaniu ofert.Patrz też: Radykalna propozycja szefa GDDKiA: zaoszczędźmy czas, złotówki i nerwy Ktoś np. składa oświadczenie, że zbudował 1000 km dróg szybkiego ruchu w innym kraju czy na innym kontynencie. Formalnie nie mam prawa tego kwestionować. Nie wiem, czy w Polsce, która ma najbardziej liberalny w UE rynek zamówień publicznych, ma zaplecze, sprzęt, by sprawdzić, czy to tylko firma „teczkowa”... To są ryzyka i zagrożenia, których nie chcemy.- Na pewno jednym z rozwiązań byłoby wprowadzenie certyfikatów dobrego wykonania, które stosują np. Litwini, Czesi, Węgrzy czy Francuzi. Innym byłoby sprawdzanie potencjału ludzkiego, sprzętu czy zabezpieczenia finansowego. Niestety, bardzo ograniczone są dostępne narzędzia weryfikacji.Pracujemy natomiast nad rozwiązaniem, by w przypadku skomplikowanych w realizacji inwestycji, np. tuneli, wybierać wykonawcę nie w trybie przetargu nieograniczonego, lecz poprzez dialog konkurencyjny.Takie rozwiązanie stosują m.in. kraje skandynawskie i Wielka Brytania. Inwestor publiczny zaprasza do stołu np. pięć wyspecjalizowanych firm, razem konstruują program formalno-użytkowy, specyfikację kontraktu i dopiero potem firmy składają oferty.- Chciałbym zastosować go już w pracach nad Zachodnim Drogowym Obejściem Szczecina, przede wszystkim na odcinku z tunelem. To byłoby pewnym rodzajem dojrzałości rynku i ograniczenia ryzyka wykonania, o którym wcześniej wspomniałem.- Paradoksalnie pandemia wymusiła przyspieszenie popularyzacji załatwiania wielu spraw online. W ten sposób odbywają się nasze spotkania np. z wykonawcami. Podobnie pracują też Komisje Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, czyli grono ok. 50 osób na ostatnim etapie przed uruchomieniem finansowania budowy.To ułatwia działanie, przyspiesza prace, no i jest tańsze. I od takich rozwiązań już raczej nie odejdziemy, tylko w specyficznych sytuacjach korzystając ze spotkań bezpośrednich.