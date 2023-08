Budowa dróg w Polsce może stanąć, to rujnuje branżę. Jest apel do ministra

Branża budowlana jest w trudnej sytuacji spowodowanej dynamicznym wzrostem cen materiałów i usług, a także inflacji oraz kosztów finansowania, które zwiększyły się z powodu gwałtownego wzrostu stóp procentowych.

Organizacje Pracodawcy RP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) apelują do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie problemu firm budowlanych związanych z waloryzacją kontraktów infrastrukturalnych i kolejowych.

Z badania Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD) i PZPB wynika, że ponad 1/3 kontraktów drogowych zawartych przed wybuchem wojny w Ukrainie osiągnęła już 10-procentowy limit waloryzacji.

Przedsiębiorstwom budowlanym grozi upadłość i zatrzymanie budów polskich dróg. To efekt wysokich kosztów wykonywania kontraktów - podwyżki sięgają kilkudziesięciu procent.

W 2022 roku Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o zwiększeniu limitu w oparciu o przedstawioną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) analizę danych statystycznych. W efekcie czego nastąpiło podpisanie aneksów do kontraktów zawartych przed 24 lutego 2022 r., mocą których zwiększono limity waloryzacyjne z 5 do 10 proc.

Jednak jak wynika z badania Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD) ponad 1/3 kontraktów drogowych zawartych przed wybuchem wojny w Ukrainie osiągnęła już 10-procentowy limit waloryzacji. Oznacza to, że zwiększony w 2022 r. limit waloryzacyjny nie nadąża za nadzwyczajnym wzrostem kosztów budowy, z którymi polski rynek budowlany mierzy się od połowy 2021 roku.

Przedstawiciele Pracodawców RP oraz branży budowlanej alarmują, że przedsiębiorstwom budowlanym grozi upadłość i zatrzymanie budów polskich dróg. To efekt wysokich kosztów wykonywania kontraktów - podwyżki sięgają kilkudziesięciu procent. W ubiegłym roku podwyżki wielu składowych wykorzystywanych w budowie dróg przekroczyły 30 proc. Najbardziej podrożał cement (o 39 proc.), transport kołowy i kolejowy (odpowiednio o 37 i 35 proc.) czy kruszywa (35 proc).

Większość inwestycji prowadzona jest we wschodnich województwach Polski

Jak czytamy w piśmie – „z danych przedstawionych przez firmy budowlane zrzeszone w strukturach Pracodawców RP wynika, że większość tych inwestycji prowadzona jest we wschodnich województwach Polski. Są to projekty strategicznie ważne dla tych regionów, również z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną. Mowa konkretnie o fragmentach drogi ekspresowej S19 z Białegostoku do Lublina oraz Rzeszowa do granicy ze Słowacją, drogi S12 i S17 z Lublina do Chełma i granicy z Ukrainą oraz autostrady A2 z Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej. Problem braku adekwatnej waloryzacji przedmiotowych kontraktów dotyczy nie tylko głównych wykonawców, ale również podwykonawców, wśród których znajduje się wiele firm działających na terenie wschodnich województw Polski i zatrudniających tamtejszą, miejscową ludność. Udzielenie wsparcia tym firmom jest o tyle kluczowe, że pozwoli zachować miejsca pracy na terenach wschodnich, a także zapewni możliwość ich dalszego funkcjonowania, w tym utrzymania ciągłości realizacji kontraktów, w których są podwykonawcami. Niewykonanie w terminie inwestycji o znaczeniu strategicznym to również dodatkowe koszty wykonawstwa zastępczego”.

Rośnie ryzyko upadłości wielu firm budowlanych

Eksperci szacują, że całkowity wzrost kosztów ponad obowiązujący limit waloryzacji, czyli w zakresie w całości ponoszonym przez firmy wykonawcze, a w konsekwencji podwykonawców, wynosi dziś co najmniej 1 miliard złotych netto. Oznacza to ryzyko upadłości wielu firm budowlanych. Dlatego organizacje branżowe wnioskują o zwiększenie przez resort infrastruktury limitu waloryzacji do 20 proc.

Dodatkowo organizacja Pracodawców RP wskazuje, że analogiczny problem występuje w przypadku kontraktów realizowanych na rzecz PKP PLK, z tym że dotychczas w odniesieniu do większości umów nie zawarto aneksów zwiększających limit waloryzacji z 5 do 10 proc.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl