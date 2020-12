Budowa drogi S16 Knyszyn-Ełk budzi emocje

Ok. 4,6 tys. głosów oddano w ramach konsultacji dotyczących proponowanych wariantów przebiegu przyszłej i planowanej drogi S16 na odcinku Knyszyn-Ełk - poinformował rzecznik GDDKiA w Białymstoku Rafał Malinowski.

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do 4 grudnia konsultacje przeprowadziła i opinie zbierała firma Schuessler-Plan Inżynierzy.

Firma ta prowadzi prace projektowe w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla tej inwestycji.

Trwa analiza tych ankiet, GDDKiA nie podaje jeszcze, kiedy konsultacje będą szczegółowo podsumowane.

W konsultacjach ocenie poddano trzy warianty w oparciu o korytarze wzdłuż obecnej dk 65 z Białegostoku do Ełku oraz nowy wariant czwarty w oparciu o drogę krajową nr 8 Białystok-Augustów, który pojawił się w trakcie konsultacji. Pojawił się w pracach od września. Także organizacje ekologiczne zaproponowały własny, zupełnie inny wariant tej drogi omijający zupełnie od zachodu Białystok, a prowadzący już od Bielska Podlaskiego przez Zambrów i Łomżę do Ełku.

Drodze S16 była w ubiegłym tygodniu poświęcona zorganizowana w formule online przez GDDKiA Podlaska Debata Drogowa. Już wtedy informowano, że ok. 90 proc. z wówczas czterech tysięcy ankiet w konsultacjach, jest złożonych na formularzach Fundacji dla Biebrzy, która z WWF Polska i Fundacją Greenmind sprzeciwiają się przebiegowi tej drogi przez Biebrzański Park Narodowy - największy polski park narodowy chroniący jedne z najcenniejszych w Europie obszarów wodno-błotnych. Także przez Biebrzański PN miałaby przebiegać ta droga w wariancie w oparciu o dk 8, park przecinałaby w najwęższym miejscu w rejonie Sztabina.

S16 ma być w Podlaskiem elementem międzynarodowego szlaku Via Carpatia z północy na południe Europy. W środę w Białymstoku podpisano dwie umowy na budowę S19 Via Carpatia, które mają stanowić zachodnią i południową obwodnicę Białegostoku.

Pytany o relacje przyszłej trasy S16 do tych odcinków S 19, p.o. dyrektora generalnego GDDKiA Tomasz Żuchowski powiedział na konferencji w trybie online, że podpisane dotąd wszystkie trzy umowy na budowę S19 w Podlaskiem "w żaden sposób nie wpływają" na przyszłą lokalizację i przebieg planowanej S 16.

"Nie zamierzamy ani powtarzać drugiej Rospudy, ani też wszczynać trzeciej wojny światowej" - powiedział Żuchowski o pracach nad S16. Mówił, że liczy, że uda się wypracować "obiektywne", "jak najlepsze" rozwiązania. Zapewniał, że GDDKiA chce wysłuchać wszystkich uwag i ich słucha. Przekonywał też, że GDDKiA nie chce "na siłę budować" dróg przez parki narodowe czy budowami niszczyć dóbr kultury.

"Patrzymy w sposób konstruktywny, aby poszukać rozwiązań, które rzeczywiście dadzą wszystkim to, czego oczekujemy, rozwój, ale jednocześnie z zachowaniem tych bezcennych terenów w sposób nienaruszony"- mówił Żuchowski.

Uczestniczący w konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że szlak Via Carpatia jest "drogą życia" dla regionu, całej wschodniej Polski. "Via Carpatia na pewno będzie łączyła się z układem komunikacyjnym na wschód od Białegostoku. To sobie trzeba wyobrazić i o tym trzeba pamiętać" - mówił minister.

GDDKiA zapowiadała już wcześniej, że wybór wariantu przebiegu S16 w Podlaskiem będzie ogłoszony w pierwszej połowie 2022 r.