Budowa dwóch odcinków S17 coraz bliżej. Łącznie za 1,4 mld zł

Wojewoda lubelski otrzymał wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy dwóch odcinków drogi S17 Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ i Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne.

Jak podaje GDDKiA, zadania realizowane są w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Po wydaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace w terenie.

Ponad 18-kilometrowy odcinek od Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego wybuduje firma Kolin za kwotę 822,5 mln zł. Z kolei za realizację ponad 17 km drogi S17 od Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego odpowiada firma Budimex. Wartość umowy to 598,2 mln zł.

Łącznie te dwa odcinki S17 pochłoną 1,42 mld zł.

Inwestycja przewiduje wybudowanie drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Powstaną obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz infrastruktura związana z ochroną środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km. Kierowcy korzystają już z dwujezdniowej obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obecnie na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj są cztery odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego.