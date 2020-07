Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla rozpoczęta

Planowo do czwartego kwartału 2022 r. ukończona ma zostać północna obwodnica Kędzierzyna-Koźla, w ciągu drogi krajowej nr 40. Koronawirus nie zatrzyma polskich budów - mówił w poniedziałek podczas oficjalnego rozpoczęcia budowy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak informuje GDDKiA, nowy odcinek będzie przedłużeniem istniejącej dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w kierunku autostrady A4.

Od ronda, jakie powstanie w ciągu DK40, trasa pobiegnie nowym śladem omijając Sławięcice i Ujazd, i włączając się z powrotem do DK40 na terenie gminy Rudziniec (woj. śląskie).





Podczas konferencji prasowej przy DK 40, między miejscowościami Ujazd i Łany, gdzie obwodnica włączy się w dotychczasową trasę, Adamczyk mówił, że obecny etap inwestycji, prace budowlane, unaoczniają "perspektywę, kiedy wreszcie spełniają się marzenia setek tysięcy, a w ty wypadku milionów kierowców korzystających z tej drogi krajowej w ciągu roku, w ciągu kolejnych lat".

"Dotrzymujemy słowa, realizujemy duże inwestycje drogowe, ale też te, na które czekają przez lata mieszkańcy takich miast, jak Kędzierzyn-Koźle, ale też Niemodlin czy Sanok. Jak nie spojrzeć, w każdej części naszego kraju realizujemy, bądź przygotowujemy do realizacji potrzebne, niezbędne inwestycje na drogach krajowych" - mówił minister.

"Ale to nie tylko drogi krajowe - to również rządowy fundusz wsparcia inwestycji na drogach samorządowych, gminnych i powiatowych. On również wyzwala olbrzymi impuls, przede wszystkim tworzy kolejne miejsca pracy" - dodał Adamczyk.

Dodał, że początek budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla potwierdza, że koronawirus nie zatrzyma polskich budów.

"Jeżeli chcemy inwestować w całej Polsce, musimy inwestować też w Kędzierzynie-Koźlu, Sanoku, Niemodlinie, Terespolu - wszędzie, gdzie te inwestycje są potrzebne" - powiedział minister.

Umowę na zaprojektowanie i budowę nowego odcinka obwodnicy Kędzierzyna-Koźla o długości 14,3 km opolski oddział GDDKiA zawarł z firmą Strabag w połowie października 2018 r. (za 220,6 mln zł). Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wojewoda opolski wydał na początku czerwca br. Planowane zakończenie budowy to czwarty kwartał 2022 r.

Według planów nowa obwodnica do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 426 będzie jednojezdniową drogą z dodatkowym naprzemiennym pasem do wyprzedzania (2+1), a od tego skrzyżowania - czyli niemal połowy długości obwodnicy - o przekroju tradycyjnym w układzie z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach.

Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda.

Zdaniem GDKKiA obwodnica usprawni ruch drogowy w okolicy Kędzierzyna-Koźla, poprawiając połączenie międzyregionalnej drogi z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu.

Obwodnica usprawni też ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4. Dzięki tej obwodnicy, z ulic miejskich zniknie transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z zakładów przemysłowych w Kędzierzynie - Koźlu.