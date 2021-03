Budowa problematycznej ekspresówki może kosztować blisko pół miliarda złotych

Pięć firm i konsorcjów chce dokończyć budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 na problematycznym ok. 8-kilometrowym odcinku. Najtańszą ofertę w kwocie blisko 449 mln zł złożyło konsorcjum z liderem Polbud Pomorze.

Jak podała GDDKiA po otwarciu ofert na dokończenie budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu S6 na problematycznym ok. 8-kilometrowym odcinku zamówienie chce realizować pięć firm i konsorcjów.

Ofertę z najniższą ceną złożyło konsorcjum trzech firm, którego liderem jest Polbud Pomorze. Chce wykonać zadanie za kwotę blisko 449 mln zł.

Wszyscy zainteresowani dokończeniem obwodnicy, jak podała GDDKiA, zadeklarowali skrócenie terminu wykonania inwestycji do 19 miesięcy i wydłużenie gwarancji na ekrany akustyczne. Złożone oferty będą teraz sprawdzane.

Obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 ma długość 21,1 km. Część trasy funkcjonuje od ubiegłego roku. To trzy odcinki: od węzła Bielice do węzła Koszalin Wschód, połączenie z ulicą Szczecińską (S11) oraz końcowy fragment obwodnicy od węzła Sianów Wschód. To w sumie ok. 13 km obwodnicy. Na realizację czeka ok. 8 km niezbędnych do tego, by ruch tranzytowy mógł ominąć Koszalin i Sianów.



"Podłoże, ze względu na bardzo specyficzną i rzadko spotykaną budowę związaną z występowaniem drugiego poziomu wód gruntowych pod ciśnieniem, nie nadawało się do zastosowania w pierwotnie przewidzianej technologii budowy" - zaznaczyła GDDKiA.

Przypomniała, że problemem były również wypływy artezyjskie, a próby zastosowania nasypu przeciążeniowego i mikrowybuchów nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wobec braku porozumienia z wykonawcą, odcinek między węzłami Koszalin Wschód i Sianów Wschód został wyłączony z pierwotnego kontraktu na budowę obwodnicy.

GDDKiA ogłosiła w październiku 2018 r. postępowanie na dokończenie problematycznego fragmentu obwodnicy w formule "projektuj i buduj".