Budowa sądu w Częstochowie na finiszu. Jej koszt jest wyższy o ponad 6 mln zł

Budowa Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ jest już na ostatniej prostej i powinna zakończyć się pod koniec lata 2023 roku. To największa od dekad inwestycja w Częstochowie z budżetu państwa.

W ponad 70-letniej historii częstochowskiej Przemysłówki nie było tak trudnej inwestycji - wykonawcy przyszło mierzyć się z pandemią, wojną w Ukrainie i galopującą inflacją.

- Podczas każdej budowy wykonawca napotyka różne problemy, ale z taką kumulacją mamy do czynienia po raz pierwszy. Nie jesteśmy nowicjuszami. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Przemysłówka" powstało jako akcjonariat pracowniczy na bazie dawnego przedsiębiorstwa państwowego. Mamy ponad 70-letnie doświadczenie na rynku. Zbudowaliśmy tysiące obiektów, do naszych wizytówek należy m.in. Główna Poczta w Bonn. Wśród naszych klientów są tacy giganci jak Nestle, Mazda, ZF Automotive czy Fortum. Obecnie, obok sądu w Częstochowie, budujemy też sąd w Bełchatowie oraz obiekt dla Straży Granicznej z Raciborza - podkreśla prezes Przemysłówki Janusz Stępień, sam związany z firmą od niemal półwiecza.

Inwestycja prowadzona w formule "buduj" miała zakończyć się w grudniu 2022 r.

Budowa Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ przy ul. Św. Rocha 80/90 realizowana jest na podstawie umowy z 17 września 2018 r., w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Wartość umowy to 112,5 mln zł brutto. Inwestycja prowadzona w formule "buduj" miała zakończyć się w grudniu 2022 r., ale na skutek perturbacji, jakie trzęsą całym rynkiem budowlanym, trwa do dzisiaj. Została już zrealizowana w 96,5 proc. Budynek jest już w dużej części gotowy do przekazania.

- Realizujemy tę budowę z pełną determinacją, mimo okoliczności, których nie sposób było przewidzieć w 2018 r., gdy podpisywaliśmy umowę z zamawiającym, czyli Sądem Okręgowym w Częstochowie. Zaczęło się od pandemii koronawirusa. Ale dla nas najtrudniejsze są skutki wojny w Ukrainie, która spowodowała braki i przerwy w dostawie urządzeń, materiałów, surowców, ale przede wszystkim - personelu. Mierzymy się z tym my i nasi podwykonawcy w związku z odpływem obywateli Ukrainy z Polski - mówi prezes Przemysłówki.

Jak dodaje Janusz Stępień, kolejną przeszkodą był brak zgody dostawców na zamawianie materiałów z wyprzedzeniem. - Nie mieli pewności, w jakim terminie materiały czy surowce dotrą do kontrahentów, a przede wszystkim, czy w ogóle zostaną wyprodukowane i w jakiej cenie. A pamiętajmy, że od roku 2018, kiedy podpisaliśmy umowę z zamawiającym, ceny wzrosły już o 40 proc. - podkreśla prezes Przemysłówki.

Przemysłówka jest w trakcie kluczowych uzgodnień z zamawiającym

Jak przyznaje, od dłuższego czasu jest zmuszony dopłacać do realizowanych inwestycji - koszty budowy częstochowskiego Sądu Rejonowego przewyższyły już wartość umowy o 6 mln 660 tys. zł, a obiektu Straży Granicznej z Raciborza - o ok. 900 tys. zł.

Przemysłówka jest w trakcie kluczowych uzgodnień z zamawiającym - dotyczących zarówno terminu zakończenia budowy Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ, jak i waloryzacji wynagrodzenia z tytułu tej inwestycji.

- Zaryzykowaliśmy, widząc w tej realizacji dobrze rozumiany interes zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i społeczności lokalnej. Na szczęście jesteśmy już na ostatniej prostej. Z Przemysłówką jestem związany całe moje zawodowe życie, czuję się osobiście odpowiedzialny za każdego z naszych pracowników. Sfinalizowanie największej w moim mieście od dekad inwestycji realizowanej z budżetu państwa, nowoczesnego gmachu Sądu Rejonowego, będzie ukoronowaniem mojej kariery zawodowej. Niedługo odchodzę na emeryturę, firmę zostawiam w dobrych rękach, choć nadal w trudnych czasach. Ale wiem, że Przemysłówka sobie poradzi - konkluduje Janusz Stępień.

