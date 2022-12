Budowa trasy S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza blisko w połowie

Przebudowa ok. 7-kilometrowego odcinka drogi nr 1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza do standardu drogi ekspresowej jest zaawansowana rzeczowo w ok. 47 proc. – wynika z informacji GDDKiA. Inwestycja powinna zostać wykonana do końca 2023 r.

Odcinek od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej, położony w większości w granicach tego miasta, jest fragmentem tzw. wschodniej obwodnicy GOP.

Kierowcy podróżujący tranzytem w osi północ-południe omijają tamtędy miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Natężenie ruchu w ostatnim pomiarze znacznie przekraczało tam 30 tys. pojazdów na dobę. Szczególnie w trakcie trwających robót, gdy ruch odbywa się jedną jezdnią, tworzą się korki.

Wschodnia obwodnica GOP ma na większości przebiegu standard trasy ekspresowej, jednak między Podwarpiem, gdzie znajduje się węzeł dróg krajowych nr 86 (do Katowic i Tychów), nr 92 (w kierunku Częstochowy) i S1 (do lotniska Katowice i węzła z autostradą A1), a Dąbrową Górniczą, była to dwujezdniowa droga ze skrzyżowaniami, przejściami dla pieszych i ograniczeniami prędkości. Nawierzchnia była zniszczona. Dochodziło do wypadków.

Rozbudowę "jedynki" między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą realizuje Budimex za 282,1 mln zł brutto

Całkowita wartość projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 302,5 mln zł, a dotacja z POIiŚ - 168,4 mln zł. Umowę z Budimeksem podpisano we wrześniu 2020 r. Termin realizacji to 30 miesięcy - bez robót w okresach zimowych.

Wykonawca ma przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,950 km z dostosowaniem nawierzchni do obciążenia 11,5 t na oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania; powstanie węzeł Ząbkowice i zostanie przebudowany węzeł Pogoria. Zaplanowano też m.in. cztery mosty, cztery wiadukty drogowe i dwie kładki dla pieszych.

Jak przekazał w ostatnich dniach katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaawansowanie rzeczowe inwestycji sięgnęło ok. 47 proc. Tuż przed Bożym Narodzeniem dwukierunkowy ruch został przeniesiony na nowy fragment jezdni w kierunku południowym o długości 2,3 km. W listopadzie br. ruch ze starej jezdni przeniesiono też na dwa nowe fragmenty o łącznej długości ponad 3 km.

Dzięki tym zmianom kierowcy zyskali w tym roku ponad 5 km nowej, równej i szerszej jezdni w kierunku Dąbrowy Górniczej

Ruch na razie odbywa się nią obustronnie, po warstwie wiążącej, z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. W rejonie przejazdów między jezdniami ograniczenie wynosi 40 km/h.

"Udostępnienie budowanych odcinków pozwoli na otwarcie nowego frontu robót przy budowie konstrukcji jezdni w kierunku Podwarpia. Trwać będą również prace przy budowie obiektów inżynierskich" - zasygnalizowała GDDKiA. Ponadto trwają prace przy kanalizacji deszczowej i sieciach wodociągowej, teletechnicznej oraz elektroenergetycznej. Budowane będą zbiorniki retencyjne.

Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach i granicę ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie, Dąbrowa Górnicza - Tychy, a także Bielsko-Biała - Przybędza i Milówka - Zwardoń.

Aby dokończyć arterię, potrzebne są m.in.: modernizacje istniejących odcinków DK1 i S1 od Podwarpia do Mysłowic; kolejna część S1 powstaje w formule "projektuj i buduj" w nowym przebiegu między Mysłowicami i Bielskiem-Białą. Na południu regionu trwa budowa tzw. obejścia Węgierskiej Górki w ciągu S1 do granicy w Zwardoniu.

