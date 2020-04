Budowa w dobie koronawirusa. Wykonawca i inwestor muszą to wiedzieć

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i oficjalnym ogłoszeniem stanu epidemii inwestorzy i firmy budowane napotykają utrudnienia, które mają wpływ na realizację inwestycji budowlanych. Zarówno zamawiający, jak i wykonawcy mają też obecnie określone prawa i obowiązki.

Prawa wykonawców

Spadek produktywności i przestój robót

Współpraca to podstawa

- Ustawa nie nakłada jednak na zamawiających publicznych obowiązku zmiany umowy. Nakłada tylko na strony obowiązek informowania o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. Wykonawcy powinni realizować ten obowiązek niezwłocznie od dnia wejścia w życie tarczy antykryzysowej - napisano w analizie.- Rozwiązania zawarte w ustawie mogą być jednak odmiennie interpretowane w relacjach pomiędzy wykonawcami a podwykonawcami realizującymi część inwestycji publicznych. W ich przypadku ustawa używa bowiem sformułowań, które mogą prowadzić do wniosku, że strony mają obowiązek uzgodnić odpowiednie zmiany umowy – podkreślono.Ponadto, w przypadku zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, uzgodnione warunki wykonania umowy podwykonawczej nie mogą być mniej korzystne dla podwykonawcy niż warunki zmienionej umowy łączącej zamawiającego i wykonawcę.W opinii prawników DZP, wśród zamawiających kontrowersje może również budzić zakres dopuszczalnych zmian umowy, np. dotyczących wynagrodzenia wykonawcy. Ustawa łączy je bowiem wprost ze zmianą zakresu świadczenia wykonawcy, co nie zawsze musi być konsekwencją epidemii.- Zamawiający powinni jednak pamiętać, że ustawa wskazuje tylko przykładowy katalog zmian, a tym samym dopuszcza zmianę umowy w każdej sytuacji, gdy okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy - stwierdzono.Zwrócono przy tym uwagę, że zawarte w ustawie ograniczenie umownego prawa odstąpienia nie zawsze będzie korzystne dla wykonawców. Nowe przepisy ograniczają możliwości skorzystania z przewidzianego umową prawa odstąpienia, np. w przypadku przedłużającego się stanu siły wyższej, której przejawem może być panująca epidemia.Uprawnienia tego typu są często spotykane w kontraktach budowlanych - na przykład w projektach realizowanych przez GDDKiA.- W rezultacie nowych przepisów wykonawcy, o ile nie znajdą podstaw do odstąpienia opartych na ustawie, nie będą mogli odstąpić od umowy i pozostaną związani kontraktem, niezależnie od wpływu jaki epidemia będzie miała na jego realizację i założeń przyjętych do oferty. Jednocześnie zamawiający wciąż mogą skorzystać z ustawowych podstaw odstąpienia, które nie zawsze są powiązane z winą wykonawcy (np. art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c.) - wskazano.Ustawa wprowadza także regulacje dotyczące zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, co z kolei może mieć negatywny wpływ na terminy uzyskania dokumentacji formalnej potrzebnej dla realizacji niektórych inwestycji.- Nie bez znaczenia pozostają też liczne ograniczenia w pracy urzędów. Dlatego należy liczyć się z tym, że początkowe etapy wielu inwestycji, tj. etap projektowania oraz uzyskiwania pozwoleń, mogą być znacznie opóźnione - podkreślono.- Sytuacja może również negatywnie wpłynąć na końcowe etapy, w szczególności w przypadku, gdy wykonawca przed odbiorem robót jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie oraz inne decyzje dopuszczające obiekt lub jego elementy do eksploatacji - dodano.Prawnicy DZP zaznaczyli, że w obliczu tak licznych i niespodziewanych zakłóceń w normalnej realizacji inwestycji, których pełnej skali nie można jeszcze zdiagnozować, wykonawcy powinni być przygotowani do skorzystania z uprawnień przysługujących im na podstawie zawartych umów oraz przepisów prawa.- Dla kwalifikacji zaistniałych zdarzeń z perspektywy uprawnień wykonawców, niezwykle istotne są zatem postanowienia umowy. Nie zważając na fakt, że epidemia jest powszechnie uznawana za siłę wyższą, umowa może odmiennie definiować i znacząco ograniczyć zakres tego pojęcia. Umowa może również modyfikować lub wyłączać ustawowe zasady odpowiedzialności oraz niektóre uprawnienia stron umowy - napisano w analizie.Wyjaśniono, że poza uznaniem epidemii za siłę wyższą, szereg ustaw i regulacji wydanych w celu walki z jej skutkami może zostać zakwalifikowanych jako zmiana prawa, która niejednokrotnie wiążę się z dodatkowymi umownymi uprawnieniami stron.Epidemia oraz związana z nią zmiana otoczenia prawnego oraz sytuacji rynkowej powinny być też kwalifikowane jako nadzwyczajna zmiana okoliczności, która zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego może prowadzić do zmiany umowy, a nawet jej rozwiązania przez sąd.- Pierwszym krokiem wykonawcy powinna być zatem dokładna analiza umowy oraz powiadomienie zamawiającego o tym, że zaistniała sytuacja ma lub może mieć wpływ na jej należytą realizację. Zawiadomienie to powinno też uwzględniać sytuację podwykonawców - stwierdzono w analizie.- Następnie wykonawca powinien dokładnie dokumentować wpływ zdarzeń zakłócających normalną realizację umowy. To na nim będzie spoczywał ciężar dowodu wzrostu kosztów realizacji umowy oraz wpływu poszczególnych zdarzeń na dotrzymanie terminów umownych - dodano.Zaznaczono również, że zamawiający powinni natomiast pamiętać, iż w przypadku braku wyraźnych odmiennych postanowień umownych, wykonawca nie odpowiada za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli jest ono następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.Zasada ta ma zastosowanie również do kar umownych zastrzeżonych w umowie. Oznacza to, że zamawiający nie powinien naliczać kar umownych, jeżeli wykonawca wykaże, że naruszenie wynikało z przyczyn od niego niezależnych np. bezpośrednio związanych z epidemią i działaniami władz.- Wśród negatywnych skutków epidemii dla projektów budowlanych, należy między innymi wymienić spadek produktywności oraz przestój robót związany z brakiem dostępności personelu czy też nieterminowymi dostawami. Zdarzenia te mają wymierny wpływ na terminy i koszty realizacji umowy. Rodzi się pytanie, która strona umowy powinna ponieść konsekwencje zaistnienia tego typu zakłóceń - czytamy w analizie DZP.- Także w tym wypadku odpowiedzi należy szukać w postanowieniach łączącej strony umowy, przede wszystkim dotyczących siły wyższej i zmiany prawa, ale również wszystkich tych, które stanowią o alokacji ryzyka pomiędzy stronami umowy (np. postanowień definiujących przepisy prawa lub określających zakres dopuszczalnych zmian umowy) - czytamy również.Jak wyjaśniono, jeżeli na skutek zakłóceń pozostających w związku z epidemią i działaniem władz, w tym spadkiem produktywności oraz przestojami, wykonawcy grozi rażąca strata, może on również zwrócić się do sądu o zmianę umowy poprzez zwiększenie wynagrodzenia lub zmianę terminów umownych, a nawet wnosić o rozwiązanie umowy.- Mając na uwadze dotychczasowe orzecznictwo, należy liczyć się z tym, że sąd kierując się zasadami współżycia społecznego może zrekompensować straty wykonawcy w części, niejako rozkładając negatywne konsekwencje epidemii pomiędzy strony umowy - podano w analizie.Niezależnie od przyjętej umownej lub ustawowej podstawy dla uprawnień wykonawcy, to wykonawca musi wykazać negatywny wpływ zakłóceń związanych z epidemią na przebieg realizacji umowy.W tym celu, o ile wykonawca nie zrobił tego wcześniej, powinien niezwłocznie przedstawić zamawiającemu szczegółowy harmonogram planowanych robót oraz zasoby, jakie przewidywał wykorzystać do ich realizacji.- Wykonawca powinien również regularnie informować zamawiającego o wpływie okoliczności związanych z epidemią koronawirusa na należyte wykonanie tej umowy, w tym na przedstawiony harmonogram oraz planowane zasoby, aktualizując również na bieżąco wzrost ponoszonych w związku z tym kosztów - wyjaśnili prawnicy DZP.- Obowiązek informacyjny wynikający z Tarczy Antykryzysowej oraz ogólnych zasad nakazujących współdziałanie stron umowy, często jest również warunkiem skutecznego dochodzenia roszczeń na podstawie samej umowy - dodali.- Należy mieć nadzieję, że zamawiający prywatni, jak i ośmieleni przepisami tarczy antykryzysowej zamawiający publiczni, ze zrozumieniem przyjmą uzasadnione wnioski wykonawców o zmiany w zawartych umowach, co pozwoli uniknąć wieloletnich sporów, podobnych do tych, które mają miejsce w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen materiałów i robocizny w latach 2016-2019 - napisano w analizie.- Trudno bowiem racjonalnie twierdzić, że wykonawcy powinni byli przewidzieć, a tym samym skalkulować ryzyko obecnej epidemii w składanych ofertach. W obliczu zagrożeń i wyzwań jakie ma przed sobą nasza gospodarka, strony umów powinny współdziałać, aby zrealizować inwestycje i zapobiec stratom wykonawców ponoszonym w związku z panującą epidemią i działaniami władz - podsumowano.