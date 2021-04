Budowa z fabryki. Prefabrykaty wywindowały Pekabex na rekordowy poziom

Giełdowa grupa z Poznania zanotowała w 2020 r. duże wzrosty - przychodów o 23,4 proc., a zysku netto o 89,9 proc. Po raz pierwszy w historii Pekabex przekroczył też próg 200 tys. m sześc. wyprodukowanych prefabrykatów.

Jak podkreśla Pekabex, rekordowy 2020 r. nie wyczerpuje potencjału grupy. Bieżący rok rozpoczęła ona z największym w historii portfelem zamówień wynoszącym 930,7 mln zł.- Mamy wszelkie argumenty za tym, by dalej rosnąć i stać się czołowym graczem międzynarodowym w produkcji prefabrykatów. Trzy linie biznesowe grupy: produkcja prefabrykatów, generalne wykonawstwo oraz działalność deweloperska stanowią o naszej przewadze konkurencyjnej i dają możliwość optymalnego wykorzystania koniunktury - zaznaczyła wiceprezes Żaczek.- Dostrzegamy duży potencjał w segmentach mieszkaniowym i infrastrukturalnym, gdzie spodziewamy się wzrostu inwestycji. Rozwiązania, które oferujemy, czyli krótszy czas realizacji inwestycji i mniejsze zapotrzebowanie na pracowników doskonale wpisują się w bieżące zapotrzebowania rynku - podsumowała.Zobacz też: Mieszkanie Plus daleko od celu. Ale przyspieszyło Grupa dostarcza prefabrykaty do wszystkich segmentów budownictwa, a także pracuje jako generalny wykonawca.Pekabex zatrudnia łącznie ponad 2 tys. pracowników, a także posiada pięć fabryk: w Poznaniu, Gdańsku, Mszczonowie (k. Warszawy), Bielsku-Białej, a także na terenie Niemiec z bawarskim Marktzeul.Obecnie łączne roczne moce produkcyjne grupy wynoszą ok. 178 tys. m sześc. elementów strukturalnych oraz 1,05 mln m kw. elementów stropowych (płyty, płyty filigranowe, ściany).Pekabex jest laureatem tegorocznej edycji naszej nagrody WNP Awards. To przy okazji jej odbioru odbyła się rozmowa z wiceprezesem spółki Przemysławem Borkiem, do której obejrzenia zapraszamy.