Budować nie da się zdalnie. Ale można dyskutować o przyszłości

– Nie da się budować zdalnie – mówił przed dwoma miesiącami Dariusz Blocher, prezes Budimeksu, gdy duża część polskiej gospodarki zatrzymała się w obliczu koronawirusa. Budownictwo szczęśliwie uniknęło zawieszenia prac, ale nie oznacza to, że branża może się już czuć bezpiecznie. Podczas wyjątkowej debaty potencjalne scenariusze przyszłości nakreślą najważniejsze postacie polskiego rynku budowlanego.

EEC Online – pierwsze takie wydarzenie

Dla branży ważne będzie też to, jak będą kształtować się ceny materiałów budowlanych. Czy ochłodzenie koniunktury w branży spowoduje spadek cen? Co z łańcuchami dostaw materiałów, elementów wykończeniowych, maszyn czy urządzeń?Nasuwają się też pytania o to, czy dojdzie do zmian w miejscach, gdzie zlokalizowana jest ich produkcja. Czy branża będzie bardziej polegać na dostawcach bliskich geograficznie, przede wszystkim krajowych, z uwagi na większe bezpieczeństwo dostaw?W dyskusji nie zabraknie zapewne też dalekosiężnych wątków. Choćby kwestii, czy pandemia koronawirusa wpłynie na rozwój takich technologii jak prefabrykacja, która istotnie zmniejsza liczbę pracowników na budowie, a więc i ryzyko przenoszenia wirusa?Czy będzie z tego powodu postępować automatyzacja i robotyzacja procesów? Czy praca zdalna oraz digitalizacja zadań biurowych upowszechnią się i zostaną w większym stopniu już na stałe w branży?Odpowiedzi na wszystkie te pytania będziemy szukać 20 maja podczas dyskusji na EEC Online. Zapraszamy!Po raz pierwszy zorganizowane zdalnie i dostępne w internecie EEC Online to wydarzenie, na które złożą się debaty poświęcone analizie i przyszłości gospodarki, dyskusje o nowej rzeczywistości i pomysły na wychodzenie z postpandemicznego kryzysu.Odbędzie się ono w dniach 18-20 maja br., w pierwotnym terminie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress). Organizację największej imprezy biznesowej Europy Centralnej w dotychczasowej formule, wraz z European Tech and Start-up Days, Grupa PTWP planuje w dniach 2-4 września br.– Podczas EEC Online będziemy transmitować i agregować zapisy webinariów, prezentacji, rozmów i wirtualnych debat poświęconych gospodarce, która znalazła się w całkowicie nowej sytuacji – wyjaśnił Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Tech and Start-up Days.– Dyskusja o wyłaniającej się z chaosu przyszłości, o współdziałaniu w obliczu wielkiej zmiany, jaka nas wszystkich czeka, jest wyjątkowo potrzebna i ważna – dodał.W dniach 18-20 maja br. odbędzie się kilkanaście wirtualnych debat, które przyniosą odpowiedzi na kluczowe pytania o charakterze gospodarczym, cywilizacyjnym, kulturowym, społecznym. Omówione zostaną dziedziny, w których dokonają się największe zmiany, sytuacja na rynku pracy, popyt na energię, cyfryzacja oraz wnioski z pandemii, które warto aktualnie formułować.Porozmawiamy m.in. o przyszłości sektora energetycznego po koronawirusie, o cyfryzacji (jak być digital w czasie kryzysu), realnej wartości pomocy państwa dla biznesu, wirusie jako szansie dla start-upów czy biznesowej gwieździe czasów pandemii – e-commerce. Wspomnimy też o branżach odpornych na kryzys.W programie trzydniowego wydarzenia wypełnionego transmisjami live, prezentacjami, rozmowami i debatami online znajdujemy treści o kluczowym znaczeniu dla przyszłości polskiej i europejskiej gospodarki. Jakie będą skutki przyspieszenia procesu cyfryzacji? Czy Unia Europejska ma adekwatną do skali kryzysu odpowiedź na wirusowe załamanie gospodarki? Co dalej z transformacją energetyki? Jak zmieni się rynek pracy? Co z przemysłem i inwestycjami?Czy będą pieniądze na inwestycje – te współfinansowane ze środków UE i te samorządowe? Jak w nowej sytuacji w światowym handlu i na globalnym rynku odnajdą się polscy eksporterzy?Jakie branże okażą się odporne na skutki koronakryzysu, a jak skutecznie pomóc tym, które ucierpią najbardziej? Wreszcie – jak w aktualnej sytuacji funkcjonują polskie start-upy? Czy nowe realia mogą być szansą dla młodej innowacyjnej przedsiębiorczości i jak w “ucieczce do przodu” może ich wesprzeć doświadczony biznes?To tylko wybrane tematy trzydniowego wydarzenia, którego przebieg będzie można śledzić na zmodyfikowanej specjalnie pod potrzeby przekazu online stronie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.– W trakcie przygotowań do 12. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego rzeczywistość zmieniła się radykalnie i w sposób, którego nikt nie przewidział. Jakie będą realia życia – także gospodarczego – w warunkach nadchodzącej recesji przy wolno ustępującej presji epidemicznej i nieznanych jeszcze scenariuszach „odmrażania” gospodarki? O tym trzeba rozmawiać już teraz – wskazał Wojciech Kuśpik.– Z wykorzystaniem nowych narzędzi, modeli i kanałów komunikacji, organizujemy EEC Online. We wrześniu chcielibyśmy spotkać się ponownie, na największej imprezie biznesowej Europy Centralnej – dodał.EEC Online odbywać się będzie poprzez stronę www.eecpoland.eu . Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem.